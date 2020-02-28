TÜSİAD'dan İdlib'deki saldırıya tepki

28.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:24

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği'nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Kaslowski, Dünya Bankası'nın hazırladığı "Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberlerinin herkesin yüreğini yaktığını kaydetti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Kaslowski, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır.

Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği'nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA