Tüsiad Başkanı Bilecik: "Göstermelik Demokrasi Diye Bir Şey Yoktur"

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Göstermelik demokrasi diye bir şey yoktur"

Tuncay Özilhan: "OHAL'in son kez uzatılmış olmasını temenni ediyoruz"

TÜSİAD'ın 48'inci Olağan Genel Kurulu düzenlendi

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin 48'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Türk toplumu çok iyi bilir, 'göstermelik' demokrasi diye bir şey yoktur. Ayrıca, demokrasi altın kadar kıymetlidir ama ne çeyreği, ne de yarımı da olur" dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin 48'inci Olağan Genel Kurulu İstanbul'da Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında 1971-1979 yılları arasında TÜSİAD'ın ilk başkanlık görevini üstlenen merhum Feyyaz Berker için bir anma töreni düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, 'olağanüstü hal'in yabancı müteşebbislerin yatırım kararlarını olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Türkiye hukuk devleti olma doğrultusunda adım attıkça, doğrudan yatırımlar artacak, büyüme hızlanacak, istihdam artacak, AŞ ve iş sorunu hafifleyecektir. Bu çerçeveden bakınca, OHAL'in de son kez uzatılmış olmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlar açısından OHAL'in etkisi sınırlı olsa da, yabancı müteşebbislerin yatırım kararları açısından olumsuz olduğunu biliyoruz" dedi.

"Demokrasi altın kadar kıymetlidir ama ne çeyreği, ne de yarımı da olur"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise 'demokrasi' vurgusu yaptı. Başkan Bilecik, şöyle konuştu: "Uluslararası ilişkilerde haklı olduğumuz veya müttefiklerimizle farklı tutumları benimsediğimiz birçok konu olabilir. Bunların hepsi doğaldır. Tarihin bize çok net olarak verdiği dersler ispat ediyor ki; Türkiye'yi dünya siyaseti ve ekonomisinde etkili kılan en büyük güç kaynakları her zaman demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve özgürlükler olduğunu görürüz. Bu nedenle acilen olağan demokrasi ortamı ve reform gündemine dönmemiz işin en doğrusudur. Devlet geleneğimizin dikkatli diplomatik üslubu da bu yönelimi desteklemelidir. Unutmayın, kavga kavgayı, barış barışı doğurur.

Toplumumuzda AB üyeliğini isteyenlerin oranı yüzde 70'ler seviyesindedir. Bu hayli yüksek rakamın bize işaret ettiği mesaj var; her şeye rağmen, Türk toplumunun sosyal standartları ileri, refah seviyesi yüksek, demokratik bir hukuk devletinde yaşama iradesinin ne kadar güçlü olduğudur. Hepimizin kullanmakta olduğu bir ifadeyi paylaşmak isterim; Türk toplumu çok iyi bilir, 'göstermelik' demokrasi diye bir şey yoktur. Ayrıca, demokrasi altın kadar kıymetlidir ama ne çeyreği, ne de yarımı da olur".

"OHAL'in son bulması, bir daha tekrarlanmaması olduğuna inanıyorum"

"Anayasayı yaşatan, içindeki ifadeler kadar, aslında dışındaki uygulamalardır" diyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, OHAL'in son bulması gerektiğine de vurgu yaparak, "Medeniyetin ilk şartı şüphesiz adalettir. Hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Adalet olmadan düzen olmaz. Kısaca, demokrasi su ise, bunun testisi mutlaka adalettir. Türkiye'nin hem dünyada hak ettiği saygın konumunu koruyabilmesi hem de gelişmesi, kalkınması için yakın tarihin hepimizi sarsan travmalarından kurtulup hızla normalleşmeye başlaması gerekir.

Bu nedenle atılması gereken ilk adımın, daha önce de başka vesilelerle her zaman TÜSİAD olarak gündeme getirdiğimiz gibi OHAL'in son bulması, bir daha tekrarlanmaması olduğuna inanıyorum. Hain terör odaklarına en etkin güvenlik önlemleri ile darbe vururken, yasama, yürütme ve yargımızı en ileri demokratik standartlara taşımak için her zaman şüphesiz devletimizin fazlasıyla yanında olacağız ve her zaman fazlasıyla destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın 'İşadamlar'ı olan kısmı 'İşinsanları' olarak değiştirildi

Konuşmaların ardından, TÜSİAD 48'inci Olağan Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gidildi. Açılımı, 'Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği' olan TÜSİAD'ın 'İşadamlar'ı olan kısmı 'İşinsanları' olarak değiştirildi. Karar oy birliği ile kabul edildi. Derneğin kısaltması ise değişmeyecek.