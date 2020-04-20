TÜRSAK ve DenizBank iş birliğinde düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" başladı
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TÜRSAK ve DenizBank iş birliğinde düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" başladı

Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve DenizBank iş birliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında gerçekleştirilen "Senaryo Sohbetleri" başladı.

20.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:10
TÜRSAK ve DenizBank iş birliğinde düzenlenen

Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve DenizBank iş birliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında gerçekleştirilen "Senaryo Sohbetleri" başladı.

Vakfın YouTube kanalında yayına başlayan programının ilkinde, TÜRSAK Vakfı Başkanı Yapımcı Elif Dağdeviren, yapımcı-senarist ilişkisine dair önerilerde bulundu.

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, "Yapımcı Gözüyle Senaryo" konulu etkinliğin moderatörlüğünü yönetmen Bora Talat Oyacı üstlendi.

Yapımcının senaryoya bakış açısına dair konuşan Dağdeviren, senaryo yazan her senaristin yapımcıya ulaşmasının sosyal medyanın da gücü ve etkisi sayesinde daha kolay bir hal aldığını söyledi.

Dağdeviren, senaristlerin en sık düştüğü hatalara ve bu hatalardan kurtulma yöntemlerine değinerek, "Yapımcı önce fikri duymak ister. Gün içinde yapımcıya onlarca senaryo geldiği için bir müddet sonra bu senaryolar okunması imkansız bir sayıya ulaşıyor. Bu noktada ise senaristi öne çıkaran unsur, fikrinin ne olduğu ve karşısındakine nasıl anlattığı oluyor. Senarist, yapımcıya senaryosunu sunarken Oscar'lık gibi çok iddialı cümleler kurmamalı. Senarist açısından fikir her ne kadar önemliyse sunulma şekli de o denli önemli olmalıdır." diye konuştu.

Yarın senarist Zafer Külünk konuk olacak

Yapımcının senaryoya ilgi göstermesi ve filme dönüştürmesi için filmin olası seyirci sayısı, hasılatı, uluslararası şansı ve gösterilebilecek mecraları gibi pek çok faktörü düşündüğünü aktaran Dağdeviren, şöyle devam etti:

"Senaryonuzu yazmayı bitirdikten sonra empati kurarak yazdıklarınızı başkalarının gözüyle objektif bir şekilde okuyun. Bunun yanı sıra seyirci gözüyle bakmak da senarist için oldukça önemlidir ve senaryosunu oluşturmada kritik bir rol oynar. Üçüncü olarak da yapımcı gözüyle bakmaları gerekir. Senaryo yazanlar açısından günümüz dünyası kendilerini tanıtma ve öne çıkarma anlamında daha çok fırsat sunuyor. Dijital platformlar sayesinde filmler de hızlı bir şekilde tüketilmeye başlandı ve bu anlamda senaristlerin işi de biraz daha kolaylaştı diyebiliriz."

Elif Dağdeviren, konuşmasının ardından izleyicilerin sosyal medya ve YouTube üzerinden sorduğu soruları da cevapladı.

Her salı ve cumartesi günleri 21.00'de düzenlenmesi planlanan "Senaryo Sohbetleri"nin yarın yayınlanacak ikinci bölüm konuğu senarist Zafer Külünk olacak.

Kaynak: AA

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