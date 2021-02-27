Turok ve Turok 2: Seeds of Evil PS4 için çıkışını gerçekleştirdi
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Turok ve Turok 2: Seeds of Evil PS4 için çıkışını gerçekleştirdi

27.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:19
Turok ve Turok 2: Seeds of Evil PS4 için çıkışını gerçekleştirdi

Turok ve Turok 2: Seeds of Evil, 25 Şubat'ta PlayStation Store üzerinden PlayStation 4 için dün itibarıyla piyasaya sürüldü. Turok ve Turok 2: Seeds of Evil  Xbox One, Switch ve PC ve Mac için Steam üzerinden ulaşılabilir. Her iki oyun da başlangıçta Nintendo 64 için piyasaya sürüldü. Xbox One ve PC sürümleri gibi, Turok 2: […]

Turok ve Turok 2: Seeds of Evil, 25 Şubat'ta PlayStation Store üzerinden PlayStation 4 için dün itibarıyla piyasaya sürüldü.

Turok ve Turok 2: Seeds of Evil  Xbox One, Switch ve PC ve Mac için Steam üzerinden ulaşılabilir. Her iki oyun da başlangıçta Nintendo 64 için piyasaya sürüldü.

Xbox One ve PC sürümleri gibi, Turok 2: Seeds of Evil'in PlayStation 4 sürümü de 16 oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyunculu oyunu destekler.

Kaynak: Playerbros

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