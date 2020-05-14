Türkiye'ye gelen Survivor ekibi Maltepe'de karantina altına alındı Survivor'dan elenen yarışmacılar ve ekibin bir kısmı THY'ye ait uçakla İstanbul'a geldi.

Survivor'dan elenen yarışmacılar ve ekibin bir kısmı THY'ye ait uçakla İstanbul'a geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 113 kişi havalimanından 5 otobüs ile Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na giderek karantina altına alındı.

Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor 2020 programının çekimleri için bulunan ve korona virüs nedeniyle orada mahsur kalan bazı ekip çalışanları ile elenen yarışmacılar Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında 113 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 5 otobüsle Maltepe'de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Ekip burada 14 gün süreyle karantina altına tutulacak.

Öte yandan yarışma programının yapımcısı Acun Ilıcalı, kendisinin değil ekibin bir kısmının Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA