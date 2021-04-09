Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı" okuyucuyla buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) her yıl edebiyat meraklılarıyla buluşturduğu "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2021" çıktı.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) her yıl edebiyat meraklılarıyla buluşturduğu "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2021" çıktı.

Türkiye'nin yakın tarihini doğru okuyup doğru yorumlamak isteyenlere rehberlik etmeyi amaçlayan 536 sayfalık yayında, yılın önemli olayları ve çalışmaları bir araya geldi.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan TYB Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı'nın ilkinin 1984'te yayınlandığına işaret etti.

Doğan, kitap, şiir, hikaye, roman ve ana edebiyat eserleriyle yayın dünyası, radyo, televizyon ve sinema konularını ele alan yıllığın Türkiye'nin kültürel manzarasını gözler önüne serdiğini, ayrıca yılın önemli olaylarını ve kayıplarını içerdiğinin altını çizdi.

Aralıksız olarak 37 yıldır yayınlanan kültür sanat yıllığının küçük çaplı bir kütüphane olduğunu vurgulayan Doğan, "Böyle bir başlangıç yaptık 1984 yılında. O günden bugüne, aksatmadan Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı yayınlandı. Yeni çıkan 2021 yılı yıllığıyla da külliyata bir cilt daha ilave etmiş olduk." dedi.

Mehmet Doğan, yıllığın ilk sayısından bugüne heyecan verici bir yayın olduğunu söyleyerek, hacimli bir çalışma olarak eserin Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına herkesin görebileceği panoramik bir bakış sağladığını söyledi.

Mehmet Doğan, "Türkiye Yazarlar Birliği olarak bugüne kadar ayrım yapmadan yıllığımızda her türlü yayına yer verdik. Değerlendirmelerimizde kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmadık. Mümkün olduğu kadar objektif bir yayın yapmaya çalıştık. O günden bugüne de çizgimizde bir değişiklik olmadı. Yıllıktaki bölümleri konunun bilgililerine yani bu sahada emek vermiş, kendini kabul ettirmiş yazarlara, fikir ve bilim adamlarına yazdırıyoruz. Dolayısıyla yıllıkta görülen isimler gerçekten bu işle ilgili şahıslar." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman isimler tarafından kaleme alındı

Konusunda uzman bilim adamları, akademisyenler ve yazarlar tarafından kaleme alınan yıllıkta, 2020'de Türkiye ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sosyal olaylar, ortaya çıkış sebepleri, toplumsal etkileri ve sonuçlarına ilişkin yazılar yer alıyor.

TYB adına Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın yayınladığı "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2021"in editörlüğünü Ahmet Fatih Gökdağ, redaksiyonunu Saliha Büşra Konaktaş, yayına hazırlığını Mustafa Ekici, yapımını ise Tuğba Gönülal üstlendi.

Yayında "Kültür hayatımız", "Dini Hayatımız", "Ekonomi Toplum ve Siyasi Hayat", "İslam Dünyası", "Şiir", "Hikaye", "Roman", "Dil", "Deneme", "Eleştri", "Musiki", "Sinema", "Televizyon", "Basın", "Dergi", "Çocuk Edebiyatı", "Yayıncılık" ve "Nesillerin Mirası" konu başlıklarına yer verildi.

Yunus Emre Altuntaş, Mahmut Erdemir, Prof. Dr. Vejdi Bilgin, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Mustafa Acar, Yunus Şahbaz; Ahmet Varol, Ali K. Metin, Necip Tosun, Hayrettin Orhanoğlu, Ali Bal, İbrahim Ulvi Yavuz, İbrahim Demirci, Hüseyin Akın, İdris Ekinci, Münir Tireli, Gülcan Tezcan, Ümmühan Atak, Taceddin Ural, İbrahim Eryiğit, Mehmet Kahraman, Mustafa Uçurum, Hasan Özlen Aşkar, Veysel Toker, Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz, Öğr. Gör. Hatice Derya Yılmaz, Mahmut Yakar, Asım Öz ve Şule Kala yıllığa katkı sağladı.

İbrahim Ulvi Yavuz'un "Olaylar ve İnsanlar" başlığı altında, yılın önemli olaylarıyla hayatını kaybeden sanatçı, düşünür, siyaset ve bilim adamlarının kronolojisine yer verdiği yıllık, Ziraat Sanat (Ziraat Bankası) HAK-İŞ ve Bereket Tefakül'ün (Tarım Kredi Kooperatifleri) desteğiyle yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani