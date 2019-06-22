Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın ikinci etabı, Erzincan'da 25 sporcunun katılımıyla başladı.

Türk Hava Kurumu (THK) ve Uluslararası Havacılık Federasyonunun düzenlediği organizasyonda, yamaç paraşütü pilotları 350 metre yükseklikteki Ekşisu Sazlığı tepesinden atlayışlar gerçekleştirdi.

İlgi çeken görüntülerin ortaya çıktığı yarışa katılan sporcular, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Ekşisu Sazlığı'nda oluşturulan noktaya iniş yaptı.

THK Eğitim ve Havacılık Direktörü Nihat Ermihan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 etaptan oluşacak organizasyonun federasyon adına THK tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye şampiyonasının ikinci etabını Erzincan'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Ermihan, "Pilotlarımız hava şartları el verdiği müddetçe 5-6 sorti yapacaklar. THK olarak bu tarz organizasyonları fazlasıyla yapıyoruz. Yerli ve uluslararası federasyona bağlı tek yetkili kurum olarak gereken desteği bu branşa sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu da yoğun bir katılımla yaklaşık 350 metreden atlayışların yapıldığını dile getirerek, "Yarışlara Kıbrıs, İstanbul, Kayseri ve Adana'dan katılan toplam 25 sporcumuz var. Bu yarışmaların sonunda ülkemizi milli takımda temsil edecek sporcuları belirlemiş olacağız. Erzincan zaten bu spor branşı için son derece elverişli." diye konuştu.

Yarışmanın ikinci etabı yarın yapılacak atlayışlar ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Kaynak: AA