Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE13/12 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10: 0013/12 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 00------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜRKİYE

13/12 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10: 00

13/12 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 00

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                            

---------------------------------------------------------------------------------------------

13 ARALIK PERŞEMBE                      TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                                 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ALMANYA                                 10: 00 TÜFE MoM 

ALMANYA                                 10: 00 TÜFE YoY 

FRANSA                                  10: 45 TÜFE MoM 

ALMANYA                                 10: 45 TÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ                     15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ                     15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ                     15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı 

ABD                                         16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                         16: 30 Devam Eden Başvurular 

ABD                                         18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

---------------------------------------------------------------------------------------------

14 ARALIK CUMA                          TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                                 03: 30 İmalat PMI 

ÇİN                                           05: 00 Perakende Satışlar YoY 

ÇİN                                           05: 00 Sanayi Üretimi YoY 

JAPONYA                                 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM 

JAPONYA                                 07: 30 Sanayi Üretimi MoM 

JAPONYA                                 07: 30 Sanayi Üretimi YoY 

FRANSA                                  11: 15 İmalat PMI 

FRANSA                                  11: 15 Servis PMI 

FRANSA                                  11: 15 Bileşik PMI 

ALMANYA                                 11: 30 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ                     11: 30 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ                     11: 30 Servis PMI 

EURO BÖLGESİ                     11: 30 Bileşik PMI 

ALMANYA                                 11: 30 Servis PMI 

ALMANYA                                 11: 30 Bileşik PMI 

ABD                                         16: 30 Perakende Satışlar MoM 

ABD                                         17: 15 Sanayi Üretimi MoM 

ABD                                         17: 15 Kapasite Kullanımı 

ABD                                         17: 15 İmalat Üretimi 

ABD                                         17: 45 İmalat PMI 

ABD                                         17: 45 Servis PMI 

ABD                                         18: 00 İş Stokları

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et