Türkiye Vakfı, köy okullarına "teknoloji sınıfı" kuruyor

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Köy Okulları projesinde öğrenci, öğretmen ve velileri kapsayan 3 farklı eğitim programı uyguladıklarını belirterek, "Bu programlarla önümüzdeki bir yıllık süreçte, 30 ilde toplam 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere 6 bin çocuk ve 2 bin 500 veliye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesinde, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan adımlara bir yenisi eklendi.

5'inci yılına giren projede, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 20 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer aldığı sınıflarda, öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek.

Ekim sonuna kadar toplam 30 okula ulaşması hedeflenen projede, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa ulaşılacak. Ayrıca, ailelere yönelik düzenlenecek özel buluşma ve eğitimlerle yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor.

Bu çerçevede kırsalda kurulan teknoloji sınıfları için Kocaeli Derince İshakcılar Ortaokulu'nda düzenlenen açılış törenine, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Cüre, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve sanatçı Aras Bulut İynemli katıldı.

"Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kaynaklarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, törende yaptığı konuşmada, yaptıkları her işin bir amaca dokunması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak hedefiyle 5 yıl önce Habitat Derneği iş birliğiyle başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesiyle bugüne kadar 81 ilde 195 bine yakın çocuğa kodlama öğrettiklerini bildiren Süel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz nisan ayında önemli bir adım daha atarak ülkemizin farklı noktalarındaki 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açacağımızı duyurmuştuk. Bugün de bu sözümüzü tutmanın ve toplam 20 köy okulunda teknoloji sınıflarımızı öğrencilerimizin kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geriye kalan 10 okulumuzda da ekim sonuna kadar teknoloji sınıflarımızı açmayı hedefliyoruz. Köy Okulları projesinde öğrenci, öğretmen ve velileri kapsayan 3 farklı eğitim programı uyguluyoruz. Bu programlarla önümüzdeki bir yıllık süreçte, 30 ilde toplam 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere 6 bin çocuk ve 2 bin 500 veliye ulaşmayı hedefliyoruz.

Köy okullarında kurduğumuz teknoloji sınıflarıyla dijitalleşmeye ihtiyacı olan ama erişim imkanı olmayan öğrencilerimiz için bir fırsat penceresi açmanın, teknolojiyi çocuklarımızın ayağına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sınıflarımızdan hepimizi gururlandıracak yeni başarı hikayelerinin çıkması, en büyük dileğimiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, teknolojinin gücünü kullanarak çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kaynaklarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz."

"Kodlama eğitimlerinde hız kesmeyeceğiz, biz bu yola baş koyduk"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Süel, salgın döneminde çevrim içi verilen kodlama eğitimleri ve gelen talebe ilişkin bilgi verdi.

Süel, şunları söyledi:

"Pandeminin hayatımıza girmesiyle 'ne yapacağız' diye oturup düşündük. Çünkü kodlama eğitimleri fiziksel ortamda veriliyordu. Her ne kadar bilgisayar teknolojilerini kapsasa da çok çevik bir hareketle bu eğitimleri yüzde 100 online'a dönüştürdük. Hedeflerimizden ve hızımızdan pek bir şey kaybetmedik. Çocuklarımız okula gelmeden, evdeki internete bağlı bilgisayarlarından online eğitimler aldı. Önümüzdeki dönemde de en az geçtiğimiz sene kadar bir sayıda online eğitim vermeyi düşünüyoruz.

Kodlama eğitimlerinde hız kesmeyeceğiz, biz bu yola baş koyduk, yaptığımız işi ölçmeyi seviyoruz. Ölçümlemeyi sadece arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan duyduklarımızla değil, profesyonel anketlerle, araştırmalarla yapıyoruz. Bu projede 360 derece bir memnuniyet sağladık. Bu da bize güç verdi. Global vakfımız da bizi çok destekliyor. En iyi projelerden biri olarak Türkiye'yi öngörüyor. Performansımız giderek artan bir trendde."

Süel, gelişen ve değişen teknolojiye paralel eğitimlerde de içeriklerin, modüllerin sürekli yenilendiğini ve güncellendiğini söyledi.

Çocuklara kodlama eğitimlerinin yanı sıra medya okuryazarlığı kapsamında bir eğitim verilip verilmeyeceği yönündeki soru üzerine Süel, "Dünya hepimizden büyük. Dünyayı, çevremizde olanı biteni anlamamız lazım. Gelişmeleri iyi okuyabilmemiz gerek. Dolayısıyla medya okuryazarlığını veya medyayı takip etme bilincini artırmak tartışmaya açık bir konu değil. Bu kesinlikle her yaşta, her noktada bir hedef olmalı. Bir tane çalışma grubumuz var ve devamlı 'yeni ne yapabiliriz, yeni alan nedir' diye çalışıyoruz. Orada yaptığımız çalışmalarda bu konu da başlıklarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

Süel, açılan sınıflarda çalışmaların devamlılığının sağlanıp sağlanmayacağına yönelik soruya da "Bir kere teftiş edip 'Tamam biz yaptık, hadi görüşürüz' demekle olmuyor. İş eğitim olunca, konu çocuklar olunca hem elektronik eşyalar hem de mobilyalar biraz yıpranıyor. Tabii ki biz bütçemizin belli bir yüzdesini önümüzdeki süreçte bunların yenilenmesi ve tefrişatı için ayıracağız. Sadece bir dokunuş yapıp bırakmak yok." karşılığını verdi.

"Bu sınıflar vesilesiyle çocuklarımızın bilgiye erişimi, teknolojiyle öğrenme yolları kolaylaşacak"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da "Yarını Kodlayanlar" projesinin kapsamını her geçen gün artırmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye'nin farklı noktalarında çeşitli köy okullarına tam donanımlı teknoloji sınıfları kurduklarını ve kurmaya devam edeceklerini aktaran Hazır, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın eğitim ve teknolojiye erişim durumları daha da zorlaştı. İnanıyoruz ki bu sınıflar vesilesiyle çocuklarımızın bilgiye erişimi, teknolojiyle öğrenme yolları kolaylaşacak ve 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri kazanabilmek adına imkanları artacaktır. Çünkü biliyoruz ki 21. yüzyıl; yetkinlik sahibi bireylerin toplumları dönüştüreceği bir zaman dilimi olacaktır. İçerikleri zenginleşen ve daha fazla çocuğun yararlanacağı bu değerli proje ile toplumları dönüştüren ve liderlik eden bireylerin ortaya çıkmasına destek olacağız."

Sanatçı Aras Bulut İynemli ise "Dijital gelecekte çocuklarımızın en önemli gereksinimlerinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama, artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocukların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor. Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıymetli. Bu projeyi gönülden destekliyorum." ifadelerini kullandı.

3 ana başlıkta 35 farklı konuda eğitim verilecek

Verilen bilgiye göre, proje kapsamında Kocaeli, Trabzon, Çankırı, Karaman, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Burdur, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, İstanbul, Bilecik, Bolu, Ankara ve Sivas; teknoloji sınıfı kurulan köy okullarının bulunduğu iller oldu. Ekim sonuna kadar Tunceli, Siirt, Hakkari, Van, Şırnak, Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde de kurulumlar tamamlanacak.

Teknoloji sınıflarında öğrencilere 3 ana başlıkta 35 farklı konuda eğitim alma imkanı sunuluyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine "İlk Kodumu Yazıyorum", "Kendi Kuklamı Çiziyorum", "Görsel Efektler", "Kendi Oyunumu Tasarlıyorum", "Balık Avı Oyunu" gibi başlıklar altında Scratch eğitimleri, ilkokul öğrencilerine "Anahtarlık Yapımı", "Hediye Kutusu Yapımı", "Desenli Kalemlik Tasarımı", "Şampiyonluk Kupası", "Lego Tasarımı" gibi başlıklarda Tinkercad eğitimleri, ortaokul öğrencilerine de "Micro: bit ve Sensörler", "Dot Matrix Kullanımı", "İki Buton ile LED Kontrolü", "Geliştirme Kartı ile Çalışma" gibi başlıklarda Micro: bit eğitimleri veriliyor.

Ayrıca, her sınıfta bir bilim kitaplığı köşesi de bulunuyor.

Her okulda 2 öğretmen gönüllü olarak destek verecek

Teknoloji sınıfları için her köy okulunda 2 öğretmen olacak şekilde toplam 60 kişilik özel bir eğitmen kadrosu eğitim süreçlerine destek vermek için gönüllü oldu.

Yarını Kodlayanlar projesi eğitmen eğitimine dahil edilen bu öğretmenlere "Scratch ile Kodlama Öğrenme", "Tinkercad ile Üç Boyutlu Dünyalar", "Micro: bit ile Elektronik Dünyalar", "Dijital Pedagoji", "3D Yazıcı ve 3D Kalemle Üretim" başlıklarında eğitimler verildi.

Aylık buluşmalarla öğretmenlere güncel bilgi aktarımının sürdürülmesi hedefleniyor.

Ailelere dijitalleşme eğitimleri verilecek

Köy Okulları projesi kapsamında ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler de düzenlenecek. Bu buluşmalarda, "dijitali güvenli kullanma", "e-devlet, e-bankacılık gibi elektronik uygulamalar" ve "dijital ebeveynlik" gibi konularda eğitimler verilerek ebeveynlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Köy okullarında kurulan teknoloji sınıfları; "Yarını Kodlayanlar" okulları ve kulüpleri oluşturulmasının yanı sıra okullar arası uzman buluşmaları gibi teknoloji kardeşliğine yönelik çalışmalar yapılması açısından da fırsat sunacak.

"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında 1 yılda elde edilen sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor.

Proje kapsamında 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.

Projeyle bugüne kadar 81 ilde 195 bine yakın çocuğa ulaşıldı.