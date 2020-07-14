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Türkiye Sutopu Federasyonu 2019-2020 sezonuyla ilgili kararını açıkladı

Türkiye Sutopu Federasyonu yönetim kurulu toplanarak liglerle ilgili bir dizi karar aldı.

Türkiye Sutopu Federasyonu 2019-2020 sezonuyla ilgili kararını açıkladı
14.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:13

Türkiye Sutopu Federasyonu yönetim kurulu toplanarak liglerle ilgili bir dizi karar aldı.

Federasyonda yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihinde aldığı karar gereği tüm müsabakaların ertelendiği anımsatıldı.

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde müsabakaların oynatılmaması yönünde görüş birliği sağlandığı ifade edildi.

Bu doğrultuda 3 Temmuz 2020 tarihinde yönetim kurulunun telekonferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirerek, 2020 - 2021 sezonunun sorunsuz başlaması bazı kararlar aldığı belirtildi.

Alınan kararlar şöyle açıklandı:

1. 2019-2020 sezonunda faaliyet programı gereğince oynatılması planlanan tüm liglerin Kovid-19 nedeniyle iptal edilmesine karar verilmiştir.

2. 2019-2020 sezonu Spor Toto Süper Ligi'nin normal sezon sıralamasına göre tescil edilmesine, şampiyon ilan edilmemesine karar verilmiştir.

3. 2019-2020 sezonuna mahsus olmak üzere Spor Toto Süper Ligi'nde düşmenin kaldırılmasına karar verilmiştir.

4. 2020-2021 sezonunda Avrupa kupalarına katılımın normal sezon sıralamasına göre gerçekleşmesine, ilgili kulüpler ve LEN'e gerekli duyurunun yapılmasına karar verilmiştir.

5. 2019-2020 sezonunda açıklanan statüler kapsamında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle oynatılmayacak olan kadın- erkek tüm yaş gruplarında yer alan birinci ve ikinci lig takımlarının 2020-2021 sezonunda aynı liglerde oynama hakkına sahip olmalarına karar verilmiştir.

Kaynak: AA

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