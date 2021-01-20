Türkiye Sigorta, Türkiye'nin enerjisine güvence sunmaya devam ediyor
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Türkiye Sigorta, Türkiye'nin enerjisine güvence sunmaya devam ediyor

20.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:27
Türkiye Sigorta, Türkiye'nin enerjisine güvence sunmaya devam ediyor

Türkiye Sigorta, yenilenebilir enerji alanında düzenlediği poliçeler ile 2020 yılı sonu itibarıyla toplamda 10 bin MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortalayarak bu alanda yüzde 20 pazar payına ulaştı.

Türkiye Sigorta, yenilenebilir enerji alanında düzenlediği poliçeler ile 2020 yılı sonu itibarıyla toplamda 10 bin MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortalayarak bu alanda yüzde 20 pazar payına ulaştı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, enerji sigortaları alanındaki öncü çalışmalarıyla Türkiye'nin enerjisine güvence sağlıyor.

Enerjide milli bağımsızlığın, hem yenilenebilir enerji hem de geleneksel enerji kaynaklarındaki yatırımlar ile mümkün olacağına inanan Türkiye Sigorta bu yöndeki yatırımlara teminat sağlayarak, Türkiye'nin enerjisine güvence sunmaya devam ediyor.

Enerji sigortaları alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşturduğu enerji sigortaları birimi ile nitelikli hizmet sunan ve Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusuna ilk poliçesini yapan Türkiye Sigorta geçen yıl sonu itibarıyla 10 bin MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortaladı ve yüzde 20 pazar payına ulaştı.

Yenilebilir enerji proje ve yatırımlarında sigorta süreçlerinin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sunarak çözüm üreten Türkiye Sigorta; son yıllarda hızla artan yenilenebilir enerji yatırımlarının sadece inşaat/montaj aşamasında değil, operasyon döneminde de HES-GES-JES-RES santrallerine teminat sunarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Türkiye Sigorta, enerji/inşaat sigortaları ile inşaat/montaj aşamasında hazırlanan poliçelerin devamını getirip, operasyon dönemlerinde oluşabilecek risklere de teminat sağlıyor.

Türkiye Sigorta, yenilenebilir enerji projelerinde yüzde 70'ler civarında diğer sektörlere göre yüksek penetrasyon oranları olmasına karşın; enerji üretiminin ekonominin devamlılığı içerisindeki ana damarlardan biri olması ve yüksek yatırım maliyetlerine dayanması nedeniyle çalışma ve gayretlerini bu alandaki sigortalılık oranını yüzde 100'e çıkarmak için sürdürüyor.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir bir yaşam sağlamak için Esentepe Genel Müdürlük binasında bulunan güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Türkiye Sigorta birçok şirket ve kuruma örnek olmanın gururunu da yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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