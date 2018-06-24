Türkiye Sandık Başında

Kilis ve Gaziantep'te yaşlılık ve hastalık nedeniyle seçim merkezlerine gidemeyen vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı.

Kilis'te seçim merkezlerine gidemeyecek durumda olan yaklaşık 130 seçmen, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy verdi.

Oyunu seyyar sandıkta kullanan 85 yaşındaki Ayyüş Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu kullanabilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdürdüğünü anlatan Özcan, "Herkesten Allah razı olsun. Verilen hizmetten çok memnun kaldım. Bugüne kadar her seçimde oyumu kullandım. Bu seçimde kullanamasaydım üzülürdüm. Allah razı olsun, her hizmet ayağımıza geliyor." dedi.

Öte yandan, İl Ambulans Servisi Başhekimliği de evde sağlık hizmetlerinden faydalanan ve hastanelerde tedavi gören çok sayıda seçmeni talepleri doğrultusunda oy kullanacakları merkezlere taşıdı.

Gaziantep

Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yatağa bağımlı 83 yaşındaki Meryem Taş, evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.

Taş'ın oğlu Hüseyin Taş, gazetecilere, seyyar sandık uygulamasının hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Önceki seçimlerde çok zorlandıklarını ifade eden Taş, "Daha önce annemle aynı durumda olan vatandaşlarımız ya oylarını kullanamıyorlardı ya da büyük zorluklarla oy kullanacakları okullara taşınıyorlardı. Bugün bu sistem sayesinde hastalarımız rahatlıkla oyunu kullanabiliyorlar. Yetkililerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Nizip ilçesinde 28 seçmenin daha seyyar sandıkta oy kullanacağı öğrenildi.

İslahiye ilçesinde de 95 yaşındaki Ömer Köse ile eşi felçi olduğu için yatağa bağımlı 85 yaşındaki Emine Köse, oylarını Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirilen seyyar sandıkta verdi.

Ömer Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Allah devlete zeval vermesin." dedi. Eşi Emine Köse de oyunu evinde kullanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

İslahiye ilçesinde 13 seçmenin evlerinde oy kullandığı öğrenildi.