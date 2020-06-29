HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türkiye Şampiyonu paravolley takımı altınla ödüllendirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley takımını ödüllendirdi.

Türkiye Şampiyonu paravolley takımı altınla ödüllendirildi
29.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:23

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley takımını ödüllendirdi. Mart 2020'de Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı karar ile Paravolley takımına birer Cumhuriyet altını ödül verildi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nin, Mart ayı toplantısında oybirliğiyle aldığı karar gereği, Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley takımı, üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı birer Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Bölge ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Spor Müdürü Serkan Keleş, Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri, Satılmış Yiğit, Tarkan Atik, Sertan Kuzu ve sporcuların katılımı ile düzenlenen yemekte Paravolley takımına ödülleri olan cumhuriyet altınları takdim edildi.

"Ereğli halkı kalben sizi destekliyor"

Törende konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, elde edilen başarı kadar ödüllendirmenin de çok önemli olduğunu belirterek, "Paravolley takımımız çıtayı çok yükseğe koydu. Bundan sonra da çıtayı aynı seviyede tutmak için çok çalışmamız gerekir. Başarıyı ödüllendirmek ayrı bir güzel olay. Ereğli Belediye Başkanımızı ve Meclis üyelerimizi bu güzel çalışmasından dolayı kutluyorum. Sizin başarınızı fark etmişler ve takdir etmişler. Hediyeler semboliktir. Ereğli halkının kalben sizi desteklemesi en büyük ve güzel hediyedir. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

"Avrupa'da da şampiyonluk bekliyoruz"

Kdz. Ereğli Belediye ve Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık da konuşmasında, Paravolley takımının Türkiye'de hem ligde hem kupada şampiyonluklar elde ettiğini, bununla gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye'de elde edilen şampiyonlukların ardından bu sene pandemi olmasaydı Avrupa şampiyonasına gidecektiniz ama pandemi dolayısıyla organizasyonlar iptal oldu" diye konuştu.

"Kadın ParaVolley takımı da kurulacak"

Kadın ParaVolley takımının da yakında devreye girdiğini ifade eden Posbıyık şunları söyledi:

"Sizi başarıdan başarıya koşturan yönetici, teknik adam ve antrenörlerimizi, sporcularımızı tek tek kutluyorum. Ereğli halkı adına, Ereğli Belediye Meclisi, Mart ayındaki toplantısında sizleri ödüllendirmeye karar verdi. Sizleri kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Hedefi olmayan insanları hiç sevmem. Her zaman bir hedefiniz olmalı. Öğrencilikte, askerlikte, siyasette, ticarette, sporda... Türkiye'de siz bize şampiyonluklar gösterdiniz. Şimdi Ereğli halkı sizden Avrupa'da şampiyonluklar bekliyor. Sizleri bir kez daha kutluyorum."

Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 2018-2019 yılında Türkiye Kupası, 2018-2019 sezonu Türkiye Lig Şampiyonluğu, kulüp olarak 4 sezondur yapılan liglerde 2 Türkiye kupası ve 2 Lig şampiyonluğu elde etti. 2019-2020 sezonunu yenilgisiz set vermeden lider bitirdi. ParaVolley Milli takımında Kdz. Ereğli ParaVolley'den 6 sporcu ve 1 antrenör bulunuyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Spor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Spor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Spor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Spor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Spor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Spor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Oğuzhan Koç Safiye Soyman
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Hikmet Karaman Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Türkiye Şampiyonu paravolley takımı altınla ödüllendirildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:37:59. #1.14#
title