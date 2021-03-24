Türkiye puan durumu ne? 2022 FİFA Türkiye hangi grupta, grubumuzda kimler var?

2022 Dünya Kupası eleme grup maçlarının başlamasıyla turnuva hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. En çok merak edilen konulardan biri de 2022 FİFA Türkiye hangi grupta, grubumuzda kimler var ve Türkiye puan durumu ne oldu.