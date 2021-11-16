Türkiye puan durumu 16 Kasım bugün! A Milli Futbol Takımı'mız kaçıncı sırada? başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Millilerimiz karşılaşmayı 6-0 farklı kazanarak puanını 18'e çıkardı ve averaj avantajıyla 2. sıraya yükseldi. 2022 Dünya Kupası Grup Elemelerinde heyecan son maça kaldı. A Milli Futbol Takımımız Türkiye, Cebelitarık'ı farklı geçerken Hollanda ve Norveç'in bir önceki maçta yaşadığı puan kayıpları, G grubundan çıkma ihtimalimizi bir hayli yükseltti. Milliler, Karadağ'ı yenmesi takdir de gruptan en kötü ikincilik ile çıkacak. Bu noktada Türkiye Puan Durumu futbolseverlerin gündemine oturmuş durumda. Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada ve Türkiye gruptan nasıl lider çıkar? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu tablosunda ikinci sırada bulunan milliler, Hollanda'nın iki puan gerisinde bulunurken, Norveç'in averaj ile önünde bulunuyor.

TÜRKİYE PUAN DURUMU

Grubun diğer maçında Norveç ile Letonya 0-0 berabere kaldı. Bir diğer maçta ise Hollanda, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

İşte G Grubu'nda puan durumu:

1- Hollanda: 20

2- Türkiye: 18

3- Norveç: 18

4- Karadağ: 12

5- Letonya: 6

6- Cebelitarık: 0

TÜRKİYE PUAN DURUMU! TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR, KAÇINCI SIRADA?

Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak. Milliler, Karadağ'ı yenmesi takdir de gruptan en kötü ikincilik ile çıkacak. Bu noktada, Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada soruları ile birlikte, 2022 Dünya Kupası G Grubu Türkiye Puan Durumu merak ediliyor.

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

İşte G grubu puan durumu ve Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri;

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda: 20

Türkiye: 18

Norveç: 18

Karadağ: 12

Letonya: 6

Cebelitarık: 0

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU KALAN MAÇLAR (16 KASIM)

Hollanda-Norveç

Karadağ-Türkiye

Cebelitarık- Letonya

KARADAĞ - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye karşılaşması, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI YOLUNDA KARADAĞ'I YENMEK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son maçında bugün karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 4. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Karadağ 4 golle cevap verdi.

SON İKİ MAÇ BERABERE

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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