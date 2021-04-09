Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

NEW Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta ABD ilaç şirketi Pfızer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla ile bir araya geldi.

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NEW Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta ABD ilaç şirketi Pfızer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla ile bir araya geldi.

Kısa bir süre önce görevine başlayan ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Büyükelçi Mercan'ın Bourla ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleşen görüşmede Pfizer'ın Alman ilaç firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile Pfizer'ın Türkiye'deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dahil birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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