Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde iftar programı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi ile Gürcü ve Türk İşadamları Derneğinin (GÜRTİAD) iş birliğiyle iftar programı düzenlendi.

Büyükelçiliğin bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, MÜSİAD Mersin Ofisi Başkanı Serdar Yıldızgören, Gürcistan Devlet Din Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Hristiyan ve Müslüman din görevlileri, milletvekilleri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Gürcü iş adamları ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, burada yaptığı konuşmada, iftar programına verdikleri destekten ötürü MÜSİAD ve GÜRTİAD yetkililerine teşekkür etti.

Yazgan, "Bugün aramızda olabilecek kırgınlıkları, rekabetleri unutarak bir araya gelme günüdür." diye konuştu.

Gelecek sene Gürcistan'da ihtiyacı olan insanlara ramazanda yardım etmek amacıyla daha çok Türk ve Gürcü iş adamından destek almayı planladıklarını söyleyen Yazgan, programa katılan iş adamlarına Gürcistan'da hasta ve yardıma muhtaç çocuklara destek verme çağrısında bulundu.

MÜSİAD ve GÜRTİAD ile bu konuda iş birliği yapmak istediğini belirten Yazgan, "İki derneğin güdümünde bir sosyal yardımlaşma fonu kurmak istiyorum." dedi.

Türk-Gürcü ortak yapımı Köprü filminin tanıtımı

Büyükelçi Yazgan, daha sonra, davetlilere çekimleri devam eden Türk ve Gürcü ortak yapımı "Köprü" filminin tanıtımını yaptı.

Filmde yer alan Gürcü ve Türk oyuncuların bazılarının iftar programına da katıldığını kaydeden Yazgan, çekimleri süren filmin bitmesi için maddi destek gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA