Türkiye'nin kuzey, iç ve güney kesimlerinde sağanak bekleniyor

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz ile Hatay ve Çorum'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz ile Hatay ve Çorum'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran