Türkiye'nin ilk günlük Alevi gazetesi çıktı

12.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:57

Türkiye'nin ilk günlük Alevi gazetesi bayilerdeki yerini aldı. Bir Yol Gazetesi sadece Alevilerin değil, aynı zamanda toplumun tüm muhalif kesimlerinin de sesi olmayı hedefliyor. Geniş bir yazar kadrosunu içinde barından gazete dolu dolu onbeş sayfaView on euronews