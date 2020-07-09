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Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün 11 Temmuz'da açılacağı müjdesini verdi.

Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
09.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün 11 Temmuz'da açılacağı müjdesini verdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete açılacak Beğendik Köprüsü'nün, 165 metre yüksekliğinde olduğunu ve bu ölçüleriyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını alacağını belirtti.

Söz konusu proje ile Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşeceğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yol, ticaret yapmak için olduğu kadar insanları birleştirmek için, kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmek için yapılır. Yol, medeniyet için yapılır, gelecek nesiller için yapılır. Terör örgütleri de bu birliği, bu kardeşliği, daha medeni güçlü bir Türkiye'yi istemedikleri için bu projenin hayata geçmesine engel olmak istiyor. Çünkü, yolunuz yoksa, eliniz kolunuz bağlı demektir. Yolunuz yoksa, ulaşamıyorsanız, erişemiyorsanız muasır medeniyetten bahsedemezsiniz. Turizmden, ticaretten bahsedemezsiniz. Bırakın küresel ölçekte rekabet etmeyi, kendi insanınızın refahını bile sağlayamazsınız. 11 Temmuz'da hizmete girecek bu proje de bölgede hem ekonomik kalkınmayı sağlayacak hem de birliği beraberliği artıracak."

"165 Metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacak"

Beğendik Köprüsü'nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirten Karaismailoğlu, köprünün 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Siirt'in Pervari ilçesinin, Şırnak, Bitlis ve Van arasında köprü konumunda olduğunu ve Beğendik Köprüsü'nün yapımının bu nedenle büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Beğendik Köprüsü'nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı-Pervari İl Yolu'nun 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildiren Karaismailoğlu, proje ile Pervari'nin ulaşım standardının yükseleceğini ve çevre illere yüksek standartlı bir yolla bağlanacağına vurgu yaptı.

Karaismailoğlu, 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü'nün teknik özelliklerine de dikkati çekerek, 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemiyle, Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.

Terör örgütlerinin saldırılarına rağmen proje tamamlandı

Karaismailoğlu, projenin yapımına 1998'de başlandığını ve 1 milyar 510 milyon liralık yatırımla tamamlandığını belirterek, "Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Projeyi mevcut yolun daha aşağısında tamamladık. Köprüler ve tünellerle yolun güvenliğini ve konforunu artırdık. Proje sayesinde Van'da Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresini 2 saate kadar düşürmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 1998'de yapımına başlanan yol ve köprü yapılarının, terör örgütlerinin bu projenin tamamlanmaması amacıyla gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle ağır ilerlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Söz konusu proje, terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği ve bölgede önemli bir ekonomik ivme sağlayacağı için, örgüt tarafından şantiyelerindeki işçilerimiz tehdit edildi. Fakat bölge halkımız için canla başla çalıştık ve bu projeyi tamamladık. İnanıyorum ki bu projenin bölgede sağlayacağı ekonomik ivmeyle yatırımlar artacaktır."

Karaismailoğlu, projenin tasarımından inşasına kadar tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile yapıldığını da hatırlatarak, "Yapım çalışmaları boyunca 255'i Beğendik Köprüsü'nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi. Yapımı dahi bölge insanımız için önemli bir iş kapısı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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