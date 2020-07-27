Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralaması (Güncel 2020 verilerine göre en iyi sıralama)
YKS sınavı açıklandıktan sonra üniversite öğrenci adayları Türkiye'nin en iyi üniversitelerini araştırmaya başladı. Üniversite adayları en kaliteli üniversiteler hangileriyle tercihlere onları yazmak isteyecektir. Peki en iyi üniversiteler hangileridir şimdi onların isimlerini haberimizde yazalım.
Türkiye'de binlerce üniversite var. Fakat bazıları eğitimi, ismi ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. İşte sizlere URAP'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en iyi üniversiteler sıralaması...
Bu sıralama URAP'ın verilerine göre alınmıştır. Sıralama oluşturulurken makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora+mezun puanı ve öğretim üyesi-öğrenci puanları baz alınarak genel bir hesaplama yapılıyor. Ardından toplam puana göre en iyi üniversiteler sıralanıyor.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 50 ÜNİVERSİTESİ SIRALAMASI
1-) Hacettepe Üniversitesi
2-) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
3-) İstanbul Teknik Üniversitesi
4-) İstanbul Üniversitesi
5-) Koç Üniversitesi
6-) Ankara Üniversitesi
7-) Boğaziçi Üniversitesi
8-) Ege Üniversitesi
9-) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
10-) Gebze Teknik Üniversitesi
11-) Gazi Üniversitesi
12-) Yıldız Teknik Üniversitesi
13-) Sabancı Üniversitesi
14-) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
15-) Atatürk Üniversitesi
16-) Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
17-) Erciyes Üniversitesi
18-) Marmara Üniversitesi
19-) Dokuz Eylül Üniversitesi
20-) Selçuk Üniversitesi
21-) Çukurova Üniversitesi
22-) Fırat Üniversitesi
23-) Karadeniz Teknik Üniversitesi
24-) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
25-) Akdeniz Üniversitesi
26-) Abdullah Gül Üniversitesi
27-) Bursa Uludağ Üniversitesi
28-) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
29-) İnönü Üniversitesi
30-) Anadolu Üniversitesi
31-) Süleyman Demirel Üniversitesi
32-) Gaziantep Üniversitesi
33-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi
34-) Sakarya Üniversitesi
35-) Çankaya Üniversitesi
36-) Kocaeli Üniversitesi
37-) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
38-) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
39-) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
40-) Başkent Üniversitesi
41-) Atılım Üniversitesi
42-) Dicle Üniversitesi
43-) Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
44-) Pamukkale Üniversitesi
45-) Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
46-) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
47-) Mersin Üniversitesi
48-) Yeditepe Üniversitesi
49-) Özyeğin Üniversitesi
50-) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTE SIRALAMASI
1-) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2-) İstanbul Teknik Üniversitesi
3-) Boğaziçi Üniversitesi
4-) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
5-) Gebze Teknik Üniversitesi
6-) Yıldız Teknik Üniversitesi
7-) Sabancı Üniversitesi
8-) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
9-) Abdullah Gül Üniversitesi
10-) Anadolu Üniversitesi
Kaynak : URAP (http://tr.urapcenter.org/)