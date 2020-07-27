Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralaması (Güncel 2020 verilerine göre en iyi sıralama) YKS sınavı açıklandıktan sonra üniversite öğrenci adayları Türkiye'nin en iyi üniversitelerini araştırmaya başladı. Üniversite adayları en kaliteli üniversiteler hangileriyle tercihlere onları yazmak isteyecektir. Peki en iyi üniversiteler hangileridir şimdi onların isimlerini haberimizde yazalım.

Türkiye'de binlerce üniversite var. Fakat bazıları eğitimi, ismi ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. İşte sizlere URAP'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en iyi üniversiteler sıralaması... Bu sıralama URAP'ın verilerine göre alınmıştır. Sıralama oluşturulurken makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora+mezun puanı ve öğretim üyesi-öğrenci puanları baz alınarak genel bir hesaplama yapılıyor. Ardından toplam puana göre en iyi üniversiteler sıralanıyor. TÜRKİYE'NİN EN İYİ 50 ÜNİVERSİTESİ SIRALAMASI 1-) Hacettepe Üniversitesi 2-) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 3-) İstanbul Teknik Üniversitesi 4-) İstanbul Üniversitesi 5-) Koç Üniversitesi 6-) Ankara Üniversitesi 7-) Boğaziçi Üniversitesi 8-) Ege Üniversitesi 9-) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 10-) Gebze Teknik Üniversitesi 11-) Gazi Üniversitesi 12-) Yıldız Teknik Üniversitesi 13-) Sabancı Üniversitesi 14-) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15-) Atatürk Üniversitesi 16-) Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi 17-) Erciyes Üniversitesi 18-) Marmara Üniversitesi 19-) Dokuz Eylül Üniversitesi 20-) Selçuk Üniversitesi 21-) Çukurova Üniversitesi 22-) Fırat Üniversitesi 23-) Karadeniz Teknik Üniversitesi 24-) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 25-) Akdeniz Üniversitesi 26-) Abdullah Gül Üniversitesi 27-) Bursa Uludağ Üniversitesi 28-) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 29-) İnönü Üniversitesi 30-) Anadolu Üniversitesi 31-) Süleyman Demirel Üniversitesi 32-) Gaziantep Üniversitesi 33-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34-) Sakarya Üniversitesi 35-) Çankaya Üniversitesi 36-) Kocaeli Üniversitesi 37-) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 38-) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 39-) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 40-) Başkent Üniversitesi 41-) Atılım Üniversitesi 42-) Dicle Üniversitesi 43-) Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 44-) Pamukkale Üniversitesi 45-) Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 46-) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 47-) Mersin Üniversitesi 48-) Yeditepe Üniversitesi 49-) Özyeğin Üniversitesi 50-) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTE SIRALAMASI 1-) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2-) İstanbul Teknik Üniversitesi 3-) Boğaziçi Üniversitesi 4-) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 5-) Gebze Teknik Üniversitesi 6-) Yıldız Teknik Üniversitesi 7-) Sabancı Üniversitesi 8-) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 9-) Abdullah Gül Üniversitesi 10-) Anadolu Üniversitesi Kaynak : URAP (http://tr.urapcenter.org/)