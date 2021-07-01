Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı
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Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı

Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en Doğusundaki kenti Van'da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en Doğusundaki kenti Van'da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Edremit ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, vatandaşların yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz, gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor. Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de oluşan muhteşem manzara karşısında kiraladıkları tekne ile Van Gölü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih ediyor.

(Şükrü Akyüz - Yunus Tuğrul/İHA)

Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı
Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı
Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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