Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ettiği iddiası

20.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:22

Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de çatışmalar şiddetlenirken Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 adet Patriot hava savunma sistemi istediği iddia edildi.



Suriye'de muhaliflerin başlattığı saldırının ardından 2 Türk askerinin öldüğü ve 5'nin de yaralandığı duyuruldu. Türkiye saldırının Suriye tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ancak Rusya, hava saldırısının Suriye'nin talebi üzerine hava kuvvetlerine bağlı Su-24 savaş uçakları tarafından yapıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle