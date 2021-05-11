TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
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TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ

TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin 6'ncı beşiz bebekleri İzmit'te özel bir hastanede dünyaya geldi.

TÜRKİYE'nin 6'ncı beşiz bebekleri İzmit'te özel bir hastanede dünyaya geldi. Sümeyye Tosun, 5 yıldır çocuk özlemi çektiklerini 3'ü erkek 2'si kız bebeklerinin doğduğunu söyledi.

İzmit'te, Hakkı ve Sümeyya Tosun çiftinin 3'ü erkek, 2'si kız beşiz bebekleri dünyaya geldi. Türkiye'de 6'ncı beşiz doğum böylelikle İzmit'te özel bir hastanede gerçekleşmiş oldu. İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanede çalışan Hakkı Tosun (25) ve bir muhasebe bürosunda çalışan Sümeyye Tosun (23) beşiz bebeklerinin dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin 6'ncı beşiz bebeklerinin annesi Sümeyye Tosun, '5 yıldır çocuk özlemi duyuyorduk. 2 tane kaybımız oldu. Allah daha sonra beş bebek verdi. 3 erkek 2 kız dünyaya getirdik. Hüseyin, Ali, Azat, Azra ve Şura isimlerini verdik. Hamilelik süreci sıkıntısız güzel geçti. Sonlara yakın zorladı. Sorunsuz bir şekilde bebeklerim dünyaya geldi. Şu anda ben iyiyim. İsimler arasında eşimin babasının ve dedemin isimleri bulunuyor. Bebekleri sağ salim alırsak bir sıkıntı yok. Tüp bebek düşünenler geç kalmasınlar ve bir an önce başlamalarını tavsiye ediyorum. dedi.

Bir tek bez ve mama konusunda sıkıntıları olabileceğini belirten Hakkı Tosun, 'Şu anda bebeklerin heyecanını yeni yeni tatmaya başlayacağız. Hayırlısı diyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Şu anda bir sıkıntımız yok, bir tek bez ve mama konusunda olabilir' diye konuştu.

'BEBEKLER YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLECEK'

Bebeklerin ve hastanın durumunun iyi olduğunu söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Türköz, 'Hastanemizde bugün beşiz bir gebelik doğum yaptırdık. Hastamız gebelik takibi boyunca haftada bir bize kontrole geldi. Erken doğum yapmaması için kendisine birtakım tedaviler yaptık. Gebelik normal bir şekilde seyretti. 28'inci haftaya kadar beşiz gebelik olarak getirebildik. Bu 28 hafta beşiz gebelikler için iyi bir hafta. Ortalama bin gram civarında beş bebek sağlıklı olarak bu sabah sezaryen ile doğum gerçekleşti. Doğum sonrası da annenin durumu iyi ameliyatı iyi geçti. Bundan sonra bebeklerin bakımı ve büyümesi için yenidoğan yoğun bakımında takip edilecek' dedi.

'BEBEKLERİ 2-3 AY SONRA TABURCU EDECEĞİZ'

Bebeklerin genel durumlarının iyi olduğunu belirten Yenidoğan Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Özge Serçe Pehlevan, şu açıklamada bulundu

'Bebeklerimiz 920 gramla bin 50 gram arasında doğdular. Erken doğan bebeklerin ilk bir hafta yoğun takipleri gerekiyor. Bu haftayı atlatmak öncelikli hedefimiz. Şuan için genel durumları iyi. 2 bebek entübe olarak üst düzeyde solunum cihazı desteğiyle diğer üçünü de orta düzeyde solunum cihazı desteğiyle burundan takip ediyoruz. Her şey yolunda giderse 2-3 ay sonra taburcu edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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