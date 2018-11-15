Türkiye Mükemmellik Ödülü ÇEDAŞ'ın 'ÇEDAŞ'ın mükemmelliği tescillendi' Elektrik dağıtım sektöründe bir ilke imza atan ÇEDAŞ, EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu. KalDer tarafından düzenlenen 27. Kalite Kongresi'nde ödülü KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı'nın elinden alan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Bundan sonraki hedefimiz EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü'nü alabilmek" dedi.

Kalite yolculuğunda mükemmelliği hedefleyen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kaliteyi Türkiye çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan ve 2017 yılında 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız' belgesinin sahibi olan ÇEDAŞ, bayrağı bir adım daha yukarı taşıdı. ÇEDAŞ, "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" temasıyla KalDer tarafından düzenlenen 27. Kalite Kongresi'nde EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

"Bizler için büyük mutluluktur"

Ödülü aldıktan sonra sahnede konuşma yapana Niyazi Kıvılcım, "ÇEDAŞ olarak, KALDER öncülüğünde mükemmellik modelini uyguluyor olmaktan ve şu an aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kuruluşumuzda stratejik yönetim modeli olarak benimsediğimiz EFQM mükemmellik modeline gösterdiğimiz emeğin, ödülle taçlandırılmış olması, bizler için büyük bir mutluluktur. Layık görüldüğümüz bu ödülün ülkemize, sektörümüze, şirketimize değer katacağına dair inancım tam" diye konuştu.

"Sürdürülebilir ortak gelecek üretme kavramı"

Sürdürülebilir ortak gelecek üretme kavramına dikkat çeken Kıvılcım, şunları söyledi: "Aldığımız Türkiye Mükemmellik Ödülünü başta hissedarlarımız ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız adına kabul ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu yılki Kalite Kongresinde EFQM temel kavramlarından biri olan, sürdürülebilir ortak gelecek üretme kavramının önemini hatırlatmak isterim. Gelecekte daha mutlu ve huzurlu bir dünyada yaşamak, çocuklarımıza daha güvenli yarınlar bırakmak hepimizin ortak temennisidir. Tüm bu çalışmalarımız şüphesiz bu hedefe hizmet etmelidir. Sözlerime son verirken EFQM Mükemmellik modelinin ülkemizde yayılması ve gelişmesini sağlayan KALDER'e, ödül sürecinde ki kıymetli değerlendiricilerimize, kuruluşumuzu ödüle laik gören saygı değer Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme kurulu Jüri üyelerine, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışanlara, Kongreye katılan kurum ve kuruluşlara, destekleri ile bizi motive eden hissedarlarımıza, ve kurumumuzun bu ödülü almasına vesile olan değerli çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum".

"Yeni hedef Avrupa kalite ödülü"

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bundan sonraki süreçte de EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş süreçlerini ve kurumsal yönetimlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek "Paydaş ve çalışanlarımızla çevreye ve doğaya değer kattığımız iyi uygulamalarımızla sektöre ulusal kalite konusunda öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz. EFQM Mükemmellik Modeli'nin ülkemizdeki yayılması ve gelişimini sağlayan KalDer'e, kuruluşumuzu ödüle layık gören saygıdeğer jüri üyelerine, kongrenin gerçekleşmesinde emeği olan tüm çalışanlara, destekleri ile bizi motive eden hissedarlarımıza ve bu denli önemli bir kongrede ödül almamıza vesile olan, kuruluşumuza bu onuru yaşatan değerli çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca şirketimizin ulusal kalite hareketine katılımı ve kuruluşumuzda EFQM Mükemmellik Modeli bilincinin yaygınlaştırılması aşamasında emeği geçen eski genel müdürümüze de 'mükemmellik yolunda' attığı adımlar için buradan şükranlarımı iletiyorum" dedi.

ÇEDAŞ ailesi olarak çıktıkları mükemmellik yolcuğuna anlamlı bir virgül koyduklarını ifade eden Kıvılcım, "Daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için kalite yolculuğu bitmedi, bitmeyecek. Bundan sonra hedefimiz EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü'nü alabilmek. Bu yönde çalışmalarımıza şimdiden başladık" değerlendirmesinde bulundu.

ÇEDAŞ'ın mükemmellik yolculuğu ödül ile taçlandı

EFQM adına Türkiye'de faaliyet gösteren KalDer ile Temmuz 2017'de iyi niyet bildirgesi imzalayarak Ulusal Kalite Hareketi'ne dahil olan ÇEDAŞ, EFQM Mükemmellik Modelini stratejik yönetim biçimi olarak rehber edindi. "EFQM Mükemmellikte Tanıma Programı" kapsamındaki "EFQM Mükemmellikte Yetkinlik" belgesi almak için KalDer'e başvuruda bulunan ÇEDAŞ, Ağustos 2017'de bağımsız denetçiler tarafından yapılan dış değerlendirmeler sonrasında "EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız" belgesini aldı.

Mükemmellik modelini kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için stratejik yönetim biçimi olarak uygulamaya devam eden ÇEDAŞ, Mart 2018'de Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almak için KalDer'e başvuruda bulundu. Haziran 2018'de başvuru dokümanlarını gönderen ÇEDAŞ, Ekim 2018 tarihinde KalDer bağımsız denetçileri tarafından yapılan dış değerlendirmeler sonucu 600 üzeri puan aldı. Aldığı puan ile ödül finalisti olan ÇEDAŞ, EFQM Mükemmellik Modelinin temel kavramlarından olan, 'Kurumsal Yetenekleri Geliştirme' ve 'Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma' kategorilerinde "EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü" almaya hak kazandı. - İSTANBUL