TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ - Haberler
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TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de aralıklarla etkili olan ve metrekareye 33 kilo yağış nedeniyle Türkiye Motokros Şampiyonası'nın bugün yapılması planlanan sıralama turları yarına ertelendi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de aralıklarla etkili olan ve metrekareye 33 kilo yağış nedeniyle Türkiye Motokros Şampiyonası'nın bugün yapılması planlanan sıralama turları yarına ertelendi.

Edirne'de yer yer etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle kenttin bazı caddelerinde trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kavşaklarda önlem alarak vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri son 12 saatte zaman zaman şiddetini artırarak yağan yağmur nedeniyle metrekareye 33 kilo yağış düştüğünü belirtti.

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI SIRALAMA TURLARI ERTELENDİ

Edirne'de Musabeyli Korusu'nda, Türkiye Lıquı Moly Motorkros Şampiyonası'nın 5'inci ayak final yarışlarının bu sabah yapılması planlanan sıralama turları, toprak pistin yağmur nedeniyle ağırlaşması nedeniyle yarına ertelendi. Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri, sahada inceleme yaparak bugün yapılması planlanan sıralama turlarını iptal etti. Yetkililer suyla dolu pistin bazı bölgelerinde iş makineleri ile düzenleme ve boşaltma çalışması başlattı.

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ

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