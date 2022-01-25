Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı - Haberler Spor
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Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynanıyor.

Şampiyonanın ilk gününde, Uludağ Sağırlar, Van İşitme Engelliler Kulübünü, Manavgat Belediyesi, Kayseri Erciyes'i, Gölcük, İstanbul Sağırlar'ı 3-0, Mersin İşitme Engelliler ise Sincan İşitme Engelliler'i 3-1 mağlup etti.

Yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

AA / Ahmet Özler - Spor Haberleri

Voleybol Şampiyonası, Yenişehir, Türkiye, Karabük, Spor, Haber

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