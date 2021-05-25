Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına yönelik esaslar belirleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına yönelik esaslar belirleniyor

Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına yönelik esaslar belirleniyor
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) "Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolü"nün 1 Ocak 2021 ile 13 Nisan 2021 tarihleri arasında uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenirken, 14 Nisan 2021...

Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) "Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolü"nün 1 Ocak 2021 ile 13 Nisan 2021 tarihleri arasında uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenirken, 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olan kuralların yer aldığı yeni yönetmeliğin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığının "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 20 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın eki "Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolü"nün 1 Ocak 2021 ile 13 Nisan 2021 tarihleri arasında uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda 7 bölümden oluşan yönetmelikte, ilgili anlaşma kapsamı tercihli ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine ilişkin hükümler belirlendi.

İhracatçılar, STA'da sağlanan tavizlerden yararlanabilmek için bahse konu kurallar kapsamında oluşturulan liste kurallarında yer alan menşe kriterlerini sağlamakla yükümlü kılındı.

Bu doğrultuda, "Liste Kuralları Pan Avrupa Akdeniz (PAAMK) Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon"un revize edilecek halindeki liste kuralları esas alındı.

Yönetmelikte, genel hatlarıyla menşeli ürün koşulları, kümülasyon (AB ve PAAMK ülkelerle çapraz kümülasyon mevcut), yeterli/yetersiz işçilik veya işlem, tolerans kuralı, ülkesellik ilkesi, doğrudan nakliyat, imalatta kullanılan girdiler için (telafi edici) vergilerin geri ödeme yasağı ile sonradan kontrolün usul ve esaslarına ilişkin hükümler düzenlendi.

İthal edilen eşyanın anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından doldurulacak menşe beyanı düzenlenmesine yönelik hükümler yer aldı.

Türkiye-İngiltere STA eki Menşe Protokolü, Avrupa Birliği ile mevut Gümrük Birliği yükümlülükleri kapsamında, AB-İngiltere Anlaşması'na uygun şekilde değiştirilirken, bu doğrultuda 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olan kuralların yer aldığı yeni yönetmeliğin bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: 'Bu gurur milletimizin'
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: "Bu gurur milletimizin"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Adem Büyük Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına yönelik esaslar belirleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 14:07:32. #1.13#

title