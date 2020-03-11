Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği - Haber
Türkiye Futbol Federasyonu, milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iş birliğine imza atacak.

11.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:34
Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iş birliğine imza atacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF ile MEB arasında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılması kapsamında iş birliği protokolü imzalanacak.

İmza töreni, 13 Mart Cuma günü saat 11.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Türk hakemliğine yeni bir soluk kazandıracak proje, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in atacağı imzalarla hayata geçecek.

Gençlere lise öğrenimiyle birlikte hakem olma imkanı sunacak protokol ile Riva'daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olarak hizmet verecek.

TFF ile MEB arasında imzalanacak protokolün kapsamı şöyle:

Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesi'nde yapılacak müfredat değişikliği ile 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verilecek.

Öğrenciler, Hakem Meslek Lisesi'ne özel yetenek sınavıyla alınacak.

Hakem Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken hakem ve yardımcı hakem olarak görev almaları sağlanacak.

Mevcut okul binasında fiziki olarak yeni düzenlemeler yapılacak, halı saha kurulacak.

Öğrenciler, TFF'nin düzenlediği eğitim seminerleri, sporcu gelişim kampları ve etkinliklerden yararlanacak, federasyonun yurt dışı faaliyetlerine katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakem Meslek Lisesi için spor malzemesi temin edecek, portatif saha ve ekipman sağlayacak.

TFF, lise için uzmanlar görevlendirecek, öğrencilere burs verecek ve istihdam sağlayacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi Haber
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerinden olan firmanın tesisi, icradan yarı fiyatına satıldı Haber
Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerinden olan firmanın tesisi, icradan yarı fiyatına satıldı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi! Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi!
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Beren Saat ve Kenan Doğulu, doğum gününü kutlamak için Londra'ya gitti
Beren Saat ve Kenan Doğulu, doğum gününü kutlamak için Londra'ya gitti
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından...
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Özge Ulusoy Muhterem Nur Gülben Ergen
Spor Adem Büyük Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 22:44:38. #1.14#