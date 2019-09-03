Türkiye ekonomisinde küçülme sürüyor

03.09.2019 14:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2019 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 daraldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Haziran 2019 arasındaki ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklamada "Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı" denildi. Takvim etkisinden arındırılmış ekonomik küçülme ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 olarak tespit edildi.



İnşaat sektörü katma değeri yüzde 12,7 azaldı



TÜİK ayrıca Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetlere göre şu bilgiye yer verdi: "2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2,7 ve inşaat sektörü yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı."



Açıklanan rakamlar inşaat sektörünün artarak küçülmeye devam ettiğini ortaya koydu. İnşaat sektörünün toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya katma değeri 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 5,6, dördüncü çeyreğinde yüzde 8,22 ve 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 10,9 azalmıştı.



Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 azaldı



TÜİK'ten yapılan açıklamada ayrıca "hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamalarının" 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 azaldığı belirtildi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 azaldı.



TÜİK ayrıca mal ve hizmet ihracatının da zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken ithalatının ise yüzde 16,9 azaldığını açıkladı.



İlk çeyrekte de ekonomik küçülme kaydedilmişti



Türkiye ekonomisi 2019 yılının ilk çeyreğinde de bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 2,6 daralmıştı. Zincirlenmiş hacim endeksine göre inşaat sektörünün katma değeri yüzde 10,9, sanayi sektörünün katma değeri yüzde 4,3, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü katma değeri ise yüzde 4 küçülmüştü.



İkinci çeyrekte olduğu gibi ilk çeyrekte de sadece tarım sektörünün katma değeri artmış ve artış bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 olarak ölçülmüştü.



Ekonomist Mahfi Eğilmez TÜİK rakamlarına ilişkin Twitter hesabı üzerinden şu yorumu yaptı:



"Son 1,5 yılın çeyrekler bazında büyüme ve enflasyon oranlarına göre çizilmiş aşağıdaki grafik bize Türkiye'nin 2018 yılının son çeyreğinden bu yana (9 aydır) slumpflasyonu yani yüksek enflasyon ve küçülmeyi bir arada yaşadığını gösteriyor."



Ekonomist Veysel Ulusoy da açıklanan sayılara dikkat çekerek, "Gelecek aylar ışık saçmıyor" değerlendirmesinde bulundu.



DW/ EC, JD



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