Shanghai, 2023'te Yüzde 5,5'in Üzerinde Gsyih Büyümesi Hedefliyor

SHANGHAİ, 11 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng tarafından Çarşamba günü sunulan hükümet raporuna göre, Çin'in finans merkezi Shanghai, bu yıl geçen yıla göre yüzde 5,5'in üzerinde bir gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi gerçekleştirmeyi bekliyor.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai Belediyesi'nin Pudong bölgesindeki Lujiazui'nin gece manzarası görülüyor, 14 Ocak 2021. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 11 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng tarafından Çarşamba günü sunulan hükümet raporuna göre, Çin'in finans merkezi Shanghai, bu yıl geçen yıla göre yüzde 5,5'in üzerinde bir gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi gerçekleştirmeyi bekliyor.

16. Shanghai Belediye Halk Kongresi'nin devam eden birinci oturumuna sunulan hükümet çalışma raporuna göre Shanghai'ın GSYİH'sı 2021'den sonra 2022'de de 4 trilyon yuanlık (yaklaşık 590 milyar ABD doları) eşik noktasını aştı.

Çin'in reform ve dışa açılma çalışmalarının vitrinini oluşturan Shanghai, son beş yılda önceki beş yıllık döneme göre yaklaşık yüzde 15,8 artışla toplamda 103 milyar ABD doları tutarında yabancı yatırımın fiili kullanımını gerçekleştirdi.

2017'de 1.428,4 trilyon yuan olan toplam finansal piyasa işlemlerinin, 2022'de yaklaşık 3.000 trilyon yuana çıktığı Shanghai'ın finans sektörü de büyüme kaydetti.

Rapora göre Shanghai şu anda 891 çok uluslu şirketin bölgesel merkezine ve 531 yabancı Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor.

Konteyner işlem hacminin, 2022'de 47,3 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştığı Shanghai Limanı, birbiri ardına 13 yıldır dünyada birinci sırada geliyor.

Raporda kentin, ankete dayalı kentsel işsizlik oranını, yüzde 5 dahilinde tutmayı hedeflediği belirtildi.

Gong, ileride Shanghai'ın dijital ekonomi, yeşil ve düşük karbonlu sektörler ve metaverse ve akıllı terminallerin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi. Kent, kaynak tahsisinde uluslararası finans merkezlerinin kapasitesini güçlendirecek ve küresel varlık yönetim merkezi ve uluslararası reasürans merkezleri olarak rollerini derinleştirecek.

Hükümet çalışma raporunda belirtildiğine göre kent, tüketimi teşvik amacıyla kendisini uluslararası tüketim merkezine dönüştürecek ve ilk mağaza ekonomisi, gece ve canlı yayın ekonomisinin gelişimini ileriye taşıyacak.