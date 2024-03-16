Çin, Eyalat Düzeyindeki Yeni Bölgelerin Gelişimini Teşvik Ediyor

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin, eyalat düzeyindeki yeni bölgelerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ederek bu bölgeleri, reform ve dışa açılmanın yeni merkezleri haline getirecek.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından Cuma günü açıklanan bir eylem planına göre, ülkede şu anda Pudong Yeni Bölgesi, Xiong'an Yeni Bölgesi ve Binhai Yeni Bölgesi dahil olmak üzere 19 eyalet düzeyinde yeni bölge bulunuyor.

Komisyona göre, 2023 yılında 19 bölgenin gayrisafi yurtiçi hasılası 6,2 trilyon yuana (yaklaşık 873,55 milyar ABD doları) ulaşarak ülke genelindeki toplam hasılanın yüzde 5'ini oluşturdu.

Plana göre, bölgeler arası üst düzey koordineli inovasyonun yanı sıra akıllı üretim ve dijital dönüşümün teşvik edilmesi de dahil olmak üzere, eyalet düzeyindeki yeni bölgelerin bilim-teknoloji ve endüstriyel rekabet gücünü artırmak için tedbirler alınacak.

Planda, eyalet düzeyindeki yeni bölgelere yenilikçi bir şekilde daha fazla yatırım projesi sunulması ve yeni tüketim biçimlerinin geliştirilmesi için çaba gösterileceği belirtildi.

Planda ayrıca, yeteneklerin kullanılmasının kolaylaştırılması, arazi kullanım verimliliğinin arttırılması ve bölgelere yönelik mali desteğin arttırılması da dahil olmak üzere kilit önemdeki alanlarda reformların derinleştirilmesi için eyelat düzeydeki yeni bölgelerin desteklenmesine yönelik tedbirler de yer aldı.