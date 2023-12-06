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Çevre Koruma Harcamaları 2022'de Yüzde 111,4 Arttı

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Türkiye'de çevre koruma harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 111,4 artarak 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların büyük bir kısmı atık yönetimi hizmetlerine ayrıldı. Çevre koruma yatırım harcamaları ise 32,7 milyar TL olarak kaydedildi. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı ise yüzde 0,93 oldu.

Çevre koruma harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Çevre Koruma Harcama İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, çevre koruma harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 70,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 26,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 3,6'sı ise hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 25,3'ü atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 2,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3,3'ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 32,7 milyar TL olarak gerçekleşti

Bir önceki yıla göre yüzde 140,9 artarak toplam 32,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,7'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,3'ü ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 0,93 oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2021 yılında yüzde 0,91 iken 2022 yılında yüzde 0,93 olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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