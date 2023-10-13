TÜİK: Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası 2022'de Yüzde 107,6 Arttı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu. Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide en fazla katma değer yaratan sektör oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrisafi milli hasılanın (GSMH) 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL olduğunu duyurdu.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kurumsal sektör hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; GSMH 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu. Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2022 yılında yüzde 59,3 olarak gerçekleşti. Bu sektörü hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2022 yılında toplam ekonomi için yüzde 30 oldu. Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 16,3 hanehalkı için yüzde 6,7 mali şirketler için yüzde 4,3 ve genel devlet için yüzde 2,7 oldu. Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2021 yılında yüzde 11,5 iken 2022 yılında yüzde 10,5 oldu. Toplam ekonomi 2021 yılında GSYH'nin yüzde 0,8'i ile net borç alan konumunda iken 2022 yılında da yüzde 5 ile net borç alan pozisyonunda oldu.