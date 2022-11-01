İsveç Maliye Bakanı: İsveç 'Amansız Bir Kış' Bekliyor

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsveç Parlamentosu binası görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Fu Yiming/Xinhua)

Hükümet, İsveç'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) önümüzdeki yıl yüzde 0,4 küçülmesini, enflasyonunsa yüzde 5,9'a kadar yükselmesini bekliyor. İşsizlik oranının da artacağı öngörülüyor.

STOCKHOLM, 1 Kasım (Xinhua) -- İsveç hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamayla ülkenin ekonomisinin "amansız bir kışa" doğru gittiğini söyledi.

Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson, Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, "Henüz ne kadar soğuk ve amansız olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet, İsveç'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) önümüzdeki yıl yüzde 0,4 küçülmesini, enflasyonunsa yüzde 5,9'a kadar yükselmesini bekliyor. İşsizlik oranının da artacağı öngörülüyor.

Svantesson, "İsveç'in politikasının, hem yüksek enflasyonun aşağı çekilmesi hem de ekonominin aşağı yönlü hareketinin yönetilmesi açısından dengeli olmasının önemli olduğunu" söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir süpermarkette alışveriş yapan bir kadın, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: He Miao/Xinhua)

GSYİH'de beklenen düşüş hakkında açıklamalarda bulunan Svantesson, küçük bir ülke olan İsveç'in, ticaret ortaklarının ekonomilerinden etkilendiğini söyledi. Bakan "büyük sorunları olan" Almanya'yı örnek verdi.

Svantesson, "Yüksek işsizlik oranı bir sorun ve şu anda bir gerilemeyle karşı karşıya olduğumuz için daha fazla kişi (iş piyasasının) dışında kalacak demektir" ifadelerini kullandı.

Eylül'de yayınlanan bir raporda hükümetinin genel görünüş hakkındaki fikirlerinin, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün bakışıyla uyumlu olduğu dile getirildi.

Rapora göre İsveç Merkez Bankası'nın da 2023 boyunca politika faiz oranının yüzde 1,75'ten 2,3'e çıkarması bekleniyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsveç Merkez Bankası Riksbank görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Fu Yiming/Xinhua)

Ülkedeki tüketiciler de önümüzdeki yıl hakkında karamsar. Tüketici güven endeksi, Eylül'de 49,7 puana düşerek rekor kırdı. Bu, 2021'in yaz aylarında kayda geçen 110 puana göre oldukça düşük bir seviye anlamına geliyor.

Perakendeciler arasında da güven endeksi, Ağustos'ta 91,3 puanken Eylül'de 81,7 puana geriledi.

Hükümetin bütçesini önümüzdeki hafta sunması bekleniyor.