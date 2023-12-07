Samsun'un Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasılası Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun'un 2022 yılı kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılasını 113 bin 518 TL olarak açıkladı. İstanbul'un GSYH'den en yüksek payı aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun'un 2022 yılı kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılasını 113 bin 518 TL olarak açıkladı.

Ülke genelinde gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYH) en yüksek payı yüzde 30,4 ile İstanbul aldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Samsun 2022 yılında 155 milyar 507 milyon TL GSYH'ye ulaştı. Ayrıca Tokat 46 milyar 908 milyon TL, Çorum 53 milyar 320 milyon TL ve Amasya da 2022 yılında 37 milyar 736 milyon TL GSYH'ye çıktı.

Öte yandan yine bölge müdürlüğünün yetki alanında bulunan illerden Samsun'da 2022 yılında kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla 113 bin 528 TL, Tokat'ta 78 bin 243 TL, Çorum'da 101 bin 522 TL ve Amasya'da ise 112 bin 44 TL oldu.

Çevre illerden Sinop'ta 2022 yılında kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla 101 bin TL olarak açıklanırken, Ordu'da da bu rakam 84 bin 156 TL olarak belirtildi. - SAMSUN