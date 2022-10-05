Tüik: 2021 Yılı Devlet Açığı 79 Milyar 74 Milyon Lira

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; genel devlet açığı, 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi. Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 1,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; genel devlet açığı, 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi. Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 1,1 oldu.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin 'devlet hesapları' verilerini bugün açıkladı. Buna göre; genel devlet açığı, 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 2020'de yüzde 4,6 olan genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 1,1'e düştü. Mahalli idareler alt sektörü geçen yıl fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2021'de yüzde 41,8 yükseldi.

HARCAMALARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI ARTTI

Genel devlet toplam gelirleri 2021 yılında 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL'ye yükselirken gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,4'e çıktı. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye yükselirken harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 32,5'e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

ÜRETİM VE İTHALAT ÜZERİNDEKİ VERGİLERİN TOPLAM VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI DÜŞTÜ

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri, 2021 yılında 1 trilyon 813 milyar 784 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı, 2020 yılında yüzde 47,4 iken 2021 yılında yüzde 45,3'e düştü. Gelir, servet üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 27,2'ye yükselirken net sosyal katkıların payı ise yüzde 27,2'ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,2'ye çıktı.