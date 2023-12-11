TÜİK 2002 Rakamlarına Göre İl Bazında GSYH Açıklandı

TÜİK 2002 rakamlarına göre il bazında gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını açıkladı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı %30,4 ile İstanbul aldı. İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve %8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve %6,5 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2022 yılında toplam GSYH'nin %53,9'unu oluşturdu. Erzurum ise 2022 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan 67 milyar 613 milyon TL pay aldı.

Erzurum listenin 64'üncü sırasında

Kişi başına GSYH'de 2022 yılında, Kocaeli 302 bin 772 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 287 bin 524 TL ile İstanbul ve 253 bin 501 TL ile Tekirdağ izledi. Erzurum 89 bin 753 TL ile 64'üncü sırada yer aldı. Bu da kişi başına gelir miktarının 5 bin 416 dolar olduğu anlamına geliyor. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 TL ile Şanlıurfa, 55 bin 296 TL ile Ağrı ve 54 bin 272 TL ile Van son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2022 yılında on dört ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Erzurum'un büyümesine katkısı

İstanbul %2,46 ile 2022 yılı Türkiye GSYH büyümesine (%5,5) en fazla katkı sağlayan il oldu. Erzurum'un Türkiye GSYH büyümesine katkısı ise %0,00 olarak gerçekleşti. İstanbul'u %0,65 ile Antalya ve %0,55 ile Ankara izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2022 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında %0,03 ile Osmaniye, %0,03 ile Elazığ, %0,06 ile Hatay yer aldı. - ERZURUM