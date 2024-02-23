Üye Girişi
Haberler

Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesi GSYİH'sı 2023'te Yüzde 90 Arttı

Güncelleme:

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılında 2013 seviyesine göre yüzde 90 artarak 10,4 trilyon yuana (yaklaşık 1,46 trilyon ABD doları) ulaştı. Bölgedeki entegrasyonun hız kazanmasıyla bağlantısallığı artırmak üzere daha fazla demiryolu ve karayolu inşa edildi.

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılında 2013 seviyesine göre yüzde 90 artarak 10,4 trilyon yuana (yaklaşık 1,46 trilyon ABD doları) ulaştı.

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin entegrasyonundan sorumlu Beijing ofisinin müdür yardımcısı olan Liu Bozheng, Perşembe günü basın toplantısında, başkentle ilişkili olmayan mekanizmaları başka yerlere taşıyan Beijing'in, son 10 yıllık dönemde 3.000'in üzerinde imalat şirketini kapattığını ve yaklaşık 1.000 pazar ve lojistik merkezini kapattığını ya da güncellediğini söyledi.

Liu, yüksek kaliteli büyümenin göstergesi olarak kentte teknoloji, ticaret, kültür ve bilgi gibi üst düzey sektörlerdeki yeni işletmelerin oranının, 2013'te yüzde 40,7 iken 2023'te yüzde 66,1'e yükseldiğini kaydetti.

Son 10 yıllık dönemde Beijing'deki ulusal yüksek teknoloji sanayi kalkınma bölgesi olan Zhongguancun'daki işletmeler, Tianjin ve Hebei'de 10.000'in üzerinde şube açtı.

Öte yandan Beijing'deki işletmeler, komşu iki bölgeye 2,3 trilyon yuan tutarıyla 49.000 yatırım yaptı.

Entegrasyonun hız kazanmasıyla bölgede bağlantısallığı artırmak üzere daha fazla demiryolu ve karayolu inşa edildi.

Verilere göre halihazırda Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde 2013 yılına göre yüzde 30'un üzerinde artışla 11.000 kilometrenin üzerinde demiryolu hattı ve 2013 yılına göre yüzde 40'ın üzerinde artışla yaklaşık 11.000 kilometre karayolu bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ulaşım Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sakarya'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Sakarya son dakika deprem! Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Balıkesir'de nerede deprem oldu? Osman Zolan kimdir? AK Parti Denizli Belediye Başkan adayı kimdir? Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Bursa son dakika deprem! Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi belli oldu mu? UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa ligi son 16 kura çekimi saat kaçta, nerede 2024? Halil İbrahim Aşgın kimdir? Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir? Yasemin Dora Kurtkaya kimdir? Gelecek Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı Yasemin Dora Kurtkaya kaç yaşında, nereli? Hüseyin Filiz kimdir? AK Parti Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir? Kürşat Emre Çandır kimdir? Gelecek Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Kürşat Emre Çandır kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeşilyurt kimdir? Gelecek Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeşilyurt kaç yaşında, nereli? Jülide İskenderoğlu kimdir? AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kimdir? DEM Parti Amasya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya adayı Güvercin Ünaldı ve Reşit Günenç kimdir? Kitan Tan kimdir? Gelecek Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan kaç yaşında, nereli? Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title