Analist Murat Tufan: Çin'in Küresel Ekonomik Büyümeye Katkısı ABD'nin İki Katı Olacak

Çin'de Salı günü açıklanan resmi veriler, ülkedeki gayrisafi yurtiçi hasılasının yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdüğünü gösterdi.

Ekotürk'te moderatör ve analist olan Murat Tufan, Çin'in yılın ilk çeyreğinde yakaladığı büyüme hızının büyük önem taşıdığını belirterek, Çin ekonomisinin büyümeye ve küresel ekonomiye katkıda bulunmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

SES (Türkçe): MURAT TUFAN, Ekotürk TV moderatör ve analisti:

"Bu çeyrekteki büyüme rakamı çok, çok kritik. Önümüzdeki beş senede Çin'in dünyadaki büyüme tahminleri ve büyüme rakamlarına katkısı, şu anda dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin tam iki misli olacak ve Çin önümüzdeki beş yılda dünya büyümesinin yüzde 22.6'sını oluşturacağından, dünyanın bir numarası olması sanırım kimseyi artık şaşırtmayacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)