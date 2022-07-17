Çin'in Finans Sektörü Yılın İkicin Çeyreğinde Yüzde 5,9 Büyüdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Finans Sektörü Yılın İkicin Çeyreğinde Yüzde 5,9 Büyüdü

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Finans Sektörü Yılın İkicin Çeyreğinde Yüzde 5,9 Büyüdü

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin finans sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 büyüdüğünü ve 2,4249 trilyon yuana (359,23 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin finans sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 büyüdüğünü ve 2,4249 trilyon yuana (359,23 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı veriler, gayrimenkul sektörünün ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 düşüşle 1,8605 trilyon yuana gerilediğini gösterdi. Sektörlere göre GSYİH büyümesine ilişkin veriler, Cuma günü ülkenin GSYİH'sının ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 büyüyerek 29,2464 trilyon yuana ulaştığının açıklanmasının ardından geldi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title