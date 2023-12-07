Eskişehir'de Kişi Başına Düşen GSYH 11 Bin 62 Dolar Oldu

Eskişehir'de kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2022 yılı sonunda 11 bin 62 dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verisini açıkladı. Açıklanan verilerde Eskişehir'de kişi başına düşen GSYH 2022 yılında 11 bin 62 dolar oldu. İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2022 yılında Eskişehir 165 milyar 444 milyon 121 bin GSYH'ye ulaştı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde Eskişehir'de en yüksek payı sanayi faaliyetleri oluşturdu.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2022 yılında İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Ayrıca on üç sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı. - ESKİŞEHİR