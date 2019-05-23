Türkiye'de mutluluk kaynağı olarak eşlerini görenler 6 senede yarı yarıya azaldı

Türkiye'de evlenme oranları düşüp boşanmalar artarken eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı da hızla azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre son 6 yılda mutluluk kaynağı olarak eşlerini görenlerin oranı yüzde 49 azaldı. 2012'de yüzde 7 olan oran 2018'de yüzde 3,6'ya düştü. En büyük mutluluk kaynağı ise yüzde 74,2 ile "tüm aile" oldu.

TÜİK'in gerçekleştirdiği Yaşam Memnuniyeti anketinde yer alan "bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler" verileri mutluluk kaynağını eşleri olarak görenlerin sayısının son yıllarda düştüğünü gösteriyor. 2012'den itibaren dalgalı bir seyir izleyen eşlerini mutluluk kaynağı olarak değerlendiren kişilerin oranı 2018'de iyice geriledi. Euronews.com'da Görüntüle