Türkiye'de deprem! Muş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde ölü ve yaralı var mı? Kandilli-AFAD son deprem listesi! Son zamanlarda meydana gelen depremler korkuttu! Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde ölü ve yaralı var mı?

Türkiye'nin Malatya ve Muş illerinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Depremde ölü ve yaralı var mı? Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. MALATYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. MUŞ'TA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!