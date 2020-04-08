Türkiye'dan Balkan ülkelerine Covid-19 desteği Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadele den Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadele den Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı sağlık malzemeleri, Milli Savunma Bakanlığı'nı işbirliği ile A400M askeri kargo uçağıyla Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan gönderildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı. Kargo kutularının üzerinde, 'Türkiye'den sevgilerle' notu da koyuldu. Uçak yardım malzemelerinin dağıtımında, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek malzemeleri teslim edecek.

(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)

Kaynak: İHA