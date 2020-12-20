Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

20.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:27
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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