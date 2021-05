Türkiye Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Türkiye tereddütsüz Azerbaycan'ın yanında olmaya ve destek vermeye devam edecek"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Karabağ'ın ermeni işgalinden kurtarılması için Türkiye'nin kardeşliğin gereğini yaptığını vurgulayarak, Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olarak her türlü desteği vereceğini ve bundan sonra da tereddütsüz Azerbaycan'ın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sunduktan sonra basın toplantısı düzenledi. Sözlerine göreve atadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürler ederek başlayan Büyükelçi Cahit Bağcı, "Azerbaycan halkı Cumhurbaşkanı, Muzaffer Ali Baş Kumandan Sayın İlham Aliyev'e, önderliği ve kendi muzaffer ordusunun gücü ile kazanılan şanlı zafer, Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle samimi tebriklerimi sunarak başlamak istiyorum" dedi.

Bu zaferin elde edilmesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve kardeş Azerbaycan halkına sabır ve başsağlığı dileyen Bağcı, "Şairlerin ve ozanların dili, sözü ve nağmeleri Hocalı'nın ve Karabağ'ın acısını ve sızısını 30 yıldır iki kardeş halkın yüreklerine taşımıştır. Cenap Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın ermeni işgalinden kurtarılması için verdiği mücadele, televizyon ekranlardaki kararlı çıkışları, ordularına seslenişi sadece Azerbaycan halkının değil bizim halkımızın da kalplerinin derinliklerine işlemiş, yüreklerde yanan ateşi söndürerek bir coşku salmıştır. Sayın Aliyev'in yumruğunun her kalkıp inişi yeni bir köyün ve kasabanın kurtarılmasını sağlamıştır. Kurtarılan her köyde dalgalandırılan, istiklalin ve istikbalin sembolü üç renkli bayrak ve minarelerden okunan ezanlar, "Allahuekber" nidaları, Türkiye'de de gözyaşlarıyla sevince ve coşkuya dönüşmüştür" diye konuştu.

"Türkiye kardeşliğin gereğini yaptı"

Bağcı, Karabağ'ın ermeni işgalinden kurtarılması için Türkiye'nin kardeşliğin gereğini yaptığını vurguladı. Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olarak her türlü desteği verdiğini belirten Bağcı, bundan sonra da tereddütsüz Azerbaycan'ın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu zafer ile Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini yeni bir boyuta taşındığını ifade eden Bağcı, "Bundan sonra kardeşlik sağlamlaşacaktır, bu zaferle yeni köprüler salınacaktır. Azerbaycan halkı gördü ve emin oldu ki, her zaman yanında kaya gibi sağlam duran bir kardeşi vardır. Sayın İlham Aliyev'in de ifade ettiği gibi Azerbaycan halkının gönül hoşluğu ile galip ve gururlu bir toplum olarak Nevruz ateşini yaktıkları topraklarına ve evlerine zafer ve bayram sevinciyle dönmeleri için kardeşiniz Türkiye her türlü desteği verecektir" dedi.

"Türkiye bütün tecrübesi ve imkanları ile desteğini vermeye hazır"

Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın tarihi abidelerinin, kutsal mekanlarının ve özel mülklerinin Ermeniler tarafından vahşice yıkılmasının insanlık adına cinayet olduğunu vurguladı. Karabağ'ın yeniden gelişmesi için Türkiye'nin destek sağlayacağını ifade eden Bağcı, "Türkiye, Karabağ'ın süratli bir şekilde inkişafı için, imarında, iskanında ve terakkisinde desteğini verecektir. Binlerce yıl medeniyetlere beşiklik eden Karabağ'ın yeniden muhteşem bir medeniyet merkezine dönüştürülmesi için Türkiye bütün tecrübesi ve imkanları ile desteğini vermeye hazırdır. Yurtlarından ayrı düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizin evlerine geri dönecek, toprakları çiçeklenecek ve bereketlenecek, kuş seslerine çocuk sesleri karışacak, Karabağ gelişecektir. Kafkasların incisi Şuşa'nın ve işgalden kurtarılmış tüm Karabağ'ın kısa zamanda Türk dünyasının en güzel yurtlarından birisi haline gelmesi için bütün gücümüzle el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

Görevinin Azerbaycan ve Türkiye halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik köprülerini sarsılmaz temellerle güçlendirmek olduğunu söyleyen Bağcı, "İlişkilerimizi siyasi, ekonomik ve kültürel başta olmak üzere bütün alanlarda derinleştirmek ve artırmaktır. Daha fazla geliştirilecek ve güçlendirilecek olan dostluk ve iş birliğinin dünya barışına ve güvenliğine olduğu kadar iki ülkenin ortak çıkarlarına da katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Ticaret hacminin artırılması kadar eğitim ve kültür alanında iş birliğini de geliştirmenin, ortak tarih, kadim kültür ve gelenekten beslenen halklarımız arasındaki dostluğu ve kardeşliği perçinlemek gerektiğine inanıyoruz. Devletimiz ve milletimiz yararına dostlukları daha kavi kılacağız" diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliğin dünyada bir örneği daha olmadığını belirten Cahit Bağcı, "Dünya Karabağ zaferi ile iki kardeş ülkenin birliğine ve gücüne şahit olmuştur. Görevimiz, dostluk ve kardeşlik mayası ve harcıyla yoğrulan bu ilişki ve iş birliğinin çıtasını daha da yükseltmektir, bölgesinde ve dünyada güçlü olmalarına katkı sağlamak görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Bağcı konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birlikten kuvvet doğar. Gayretimiz birlik ve dirlik için olacaktır. Biz gücümüzün birliğimizde, birliğimizin gücümüzde olduğuna inanıyoruz. Hiçbir güç Türkiye-Azerbaycan birliğini sarsamayacaktır. Bize düşen görev, iki kardeş halkın sonsuza dek bir vücutta çarpan tek yürek gibi olmasını sağlamaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun ve gücümüzü artırsın." - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı