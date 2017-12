Bu sene ilk kez Türkiye'de gerçekleşen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Töreni 25 Aralık 2017 günü BHS Group Atakan Taşur ve Cem Özkök'ün yönetiminde, Evo Grup Koordinatörlüğünde Lazzoni Hotel'de gerçekleşti. Gecede Türkiye'de şehit olan kardeşlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Ünlülerin akın ettiği Azerbaycan ve Türkiye'nin en iyi TV ekranlarında yer alanlarının ödüllendirildiği, Azerbaycan tarafından desteklenen ve takip edilen birçok iş alanı da gece de ödül aldı. Yaklaşık 3 ay boyunca büyük titizlikle hazırlanılan ödül töreninde Azerbaycan'ın kanalı Space TV özel çekim gerçekleştirdi.



İki ülke arası dostluğun ve kardeşliğin öneminden bahsedilen gecede ünlü sunucu Merve Akıncı ve Aysel Nazım sunumunda büyük coşkuyla izlenildi.



Gecede ödül alan isimler ayakta alkışlandı. İvana Sert, Nazan Şoray, Wilma Elles, Betül Demir, Elif Kaya, Tuğçe Tayfur, Lara, Hatice, Günel Zeynalova başta olmak üzere birçok değerli konuk ödüle layık görüldü.



Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Töreninde ödül alan isimler;

IŞIL AÇIKKAR - YILIN EN İYİ KADIN ANA HABER SPİKERİ/ TRT 1

BURAK TÖRÜN - YILIN EN İYİ ERKEK ANA HABER SPİKERİ/ CNNTÜRK

EVRİM YAŞLAK & EVREN YAŞLAK – YILIN EN İYİ DİJİTAL DERGİSİ/ EVOS ANGELS

ELVİN BASGALLI - AZERBAYCAN'IN EN İYİ ANA HABER SUNUCUSU/ SPACE TV

SEZGİN BARAN KORKMAZ - YILIN EN HAYIRSEVER İŞ ADAMI

BEHİYE SAVAŞKAN - YILIN EN İYİ İŞ KADINI/ NTS DANIŞMANLIK

PENAH İBRAHİMOV - AZERBAYCAN'IN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI

RAVAN BAŞİROV - YILIN EN MEDYATİK GENÇ İŞ ADAMI

AVUKAT YİĞİT YILDIZ - AZERBAYCAN'IN EN AKTİF TÜRK HUKUK BÜROSU/ NEZİROĞLU HUKUK

HİKMET DORUK - YILIN EN İYİ OPTİK FİRMASI/ ARMA OPTİK

MUAMMER KAPUCUOĞLU - YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ/ KLASS MAGAZİN

BELGİN DAL - YILIN EN İYİ ŞİFALI TAŞLAR&BİOENERJİ UZMANI

MELTEM ÇARHOĞLU - YILIN EN İYİ KOÇLUK HİZMETİ VEREN SAĞLIK YÖNETİMİ UZMANI

NAGİHAN &FERHAT AKBAŞ - YILIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ/ ESTEPALACE

NERMİN SÖNMEZ - YILIN EN İYİ GÜZELLİK UZMANI

NİHAL CANDAN - YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ

NAZAN ŞORAY - GECEYE KATKILARINDAN DOLAYI ONUR ÖDÜLÜ

ETİBAR BABAYEV - AZERBAYCAN'IN SÖZLÜ NAĞMELİ İSTANBUL PROGRAMI/ ONUR ÖDÜLÜ

SERDAR ORTAÇ - YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

IVANA SERT - YILIN EN STİL KADINI

WİLMA ELLES - YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU

HÜSEYİN OĞUZHAN SÖYLEMEZ - AZERBAYCAN'IN EN İYİ TÜRK FİZYOTERAPİSTİ

BEGÜM SAVRAN - YILIN EN İYİ SAÇ EKİMİ UZMANI

FULDEN URAS - YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJE SANATÇISI

ELİF KAYA - YILIN EN İYİ COVER ŞARKISI/ ''BİR BİLEBİLSEN''

TUĞÇE TAYFUR - YILIN EN İYİ DÜETİ/ HUZURUM KALMADI

LARA - YILIN EN İYİ FANTEZİ POP SANATÇISI

GÜNEL ZEYNALOVA - YILIN EN İYİ AZERİ ŞARKICISI

DR. ŞEHLA TUNCER - YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK DOKTORU

DR.ŞENAY YANGEL - YILIN EN İYİ ASTROLOĞU

HATİCE – YILIN EN İYİ SINGLE ALBÜMÜ

BETÜL DEMİR - YILIN EN İYİ ALBÜMÜ/ ESAS DURUŞ

EDALET ŞÜKÜROV - AZERBAYCAN'IN EN İYİ POP SANATÇISI

SEREN SERENGİL - YILIN EN İYİ SABAH KUŞAĞI KADIN SUNUCUSU

ÖMÜR SABUNCUOĞLU - YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI/ PAZAR SÜRPRİZİ - SHOW TV

MEHMET GÜÇLÜ - YILIN EN POPÜLER DÜNYACA ÜNLÜ SAĞLIK TURİZM MERKEZİ/ AVRUPA SAÇ EKİM MERKEZİ

PELİN SU UZUN - YILIN EN İYİ PSİKOLOĞU

NEZ DEMİR - YILIN EN İYİ FENOMENİ

FUNDA KARAYEL - YILIN EN İYİ KÖŞE YAZARI/SABAH GAZETESİ

GÖKTUĞHAN ARGIN - YILIN EN İYİ HABER MUHABİRİ/ ATV HABER

MURAT ÖVÜÇ - YILIN EN İYİ SHOWMENİ/ MURAT'IN EVİ PROGRAMI

AMIRALI ASBAGHI - YILIN EN İYİ İÇ MİMARI

SALİH ŞAHAN - YILIN EN İYİ KAHVE ZİNCİRİ/ TARİHİ SÜLEYMANİYE KAHVECİSİ

BİRCAN SİVRİKAYA - YILIN EN İYİ KADIN GİYİM MARKASI/ VENTIUP

ŞİNASİ GÜNAYDIN - YILIN EN İYİ ERKEK MODACISI

HÜSEYİN TANRIVERDİ - YILIN EN İYİ DİJİTAL BASKI FİRMASI

BİR MİLLET İKİ DEVLET/ FiKA MONTINO İNŞAAT - YILIN EN İYİ AZERİ TÜRK PROJESİ

GÜNEL JALELİ - AZERBAYCAN'IN YILIN EN YETENEKLİ OYUNCUSU

KOKTEYL AYSEL İLE - AZERBAYCAN'IN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI

REŞAD İLYASOV- AZERBAYCAN'IN EN İYİ KANUN & TÜRK KLASİK MUSİKİSİNİN GÜÇLÜ SESİ

ADİL KARACA - TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I YURTDIŞINDA TEMSİL EDEN YILIN EN İYİ HALK MÜZİĞİ SANATÇISI

ARAZ MİRZAYEV - BİGMAS HOLDİNG/ YILIN EN İYİ ŞİRKETİ

ILHAM SEFERLİ - AZERBAYCAN'IN EN İYİ RESSAMI/ ATV GALERİ

SEBAHATTİN GÜREL - YILIN EN İYİ SAÇ TASARIM UZMANI

RÜSTEM ELFATOĞLU - R&R YILIN EN İYİ TRAVEL ŞİRKETİ

OPERATİV. AZ KENAN GAFAR - YILIN EN İYİ HABER SİTESİ

AYÇA KURU - YILIN EN İYİ ZARAFET UZMANI