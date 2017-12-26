Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Töreni
Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Töreni Görkemli Bir Geceyle Sahiplerini Buldu!
Bu sene ilk kez Türkiye'de gerçekleşen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Töreni 25 Aralık 2017 günü BHS Group Atakan Taşur ve Cem Özkök'ün yönetiminde, Evo Grup Koordinatörlüğünde Lazzoni Hotel'de gerçekleşti. Gecede Türkiye'de şehit olan kardeşlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ünlülerin akın ettiği Azerbaycan ve Türkiye'nin en iyi TV ekranlarında yer alanlarının ödüllendirildiği, Azerbaycan tarafından desteklenen ve takip edilen birçok iş alanı da gece de ödül aldı. Yaklaşık 3 ay boyunca büyük titizlikle hazırlanılan ödül töreninde Azerbaycan'ın kanalı Space TV özel çekim gerçekleştirdi.
İki ülke arası dostluğun ve kardeşliğin öneminden bahsedilen gecede ünlü sunucu Merve Akıncı ve Aysel Nazım sunumunda büyük coşkuyla izlenildi.
Gecede ödül alan isimler ayakta alkışlandı. İvana Sert, Nazan Şoray, Wilma Elles, Betül Demir, Elif Kaya, Tuğçe Tayfur, Lara, Hatice, Günel Zeynalova başta olmak üzere birçok değerli konuk ödüle layık görüldü.
Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Töreninde ödül alan isimler;
IŞIL AÇIKKAR - YILIN EN İYİ KADIN ANA HABER SPİKERİ/ TRT 1
BURAK TÖRÜN - YILIN EN İYİ ERKEK ANA HABER SPİKERİ/ CNNTÜRK
EVRİM YAŞLAK & EVREN YAŞLAK – YILIN EN İYİ DİJİTAL DERGİSİ/ EVOS ANGELS
ELVİN BASGALLI - AZERBAYCAN'IN EN İYİ ANA HABER SUNUCUSU/ SPACE TV
SEZGİN BARAN KORKMAZ - YILIN EN HAYIRSEVER İŞ ADAMI
BEHİYE SAVAŞKAN - YILIN EN İYİ İŞ KADINI/ NTS DANIŞMANLIK
PENAH İBRAHİMOV - AZERBAYCAN'IN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI
RAVAN BAŞİROV - YILIN EN MEDYATİK GENÇ İŞ ADAMI
AVUKAT YİĞİT YILDIZ - AZERBAYCAN'IN EN AKTİF TÜRK HUKUK BÜROSU/ NEZİROĞLU HUKUK
HİKMET DORUK - YILIN EN İYİ OPTİK FİRMASI/ ARMA OPTİK
MUAMMER KAPUCUOĞLU - YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ/ KLASS MAGAZİN
BELGİN DAL - YILIN EN İYİ ŞİFALI TAŞLAR&BİOENERJİ UZMANI
MELTEM ÇARHOĞLU - YILIN EN İYİ KOÇLUK HİZMETİ VEREN SAĞLIK YÖNETİMİ UZMANI
NAGİHAN &FERHAT AKBAŞ - YILIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ/ ESTEPALACE
NERMİN SÖNMEZ - YILIN EN İYİ GÜZELLİK UZMANI
NİHAL CANDAN - YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ
NAZAN ŞORAY - GECEYE KATKILARINDAN DOLAYI ONUR ÖDÜLÜ
ETİBAR BABAYEV - AZERBAYCAN'IN SÖZLÜ NAĞMELİ İSTANBUL PROGRAMI/ ONUR ÖDÜLÜ
SERDAR ORTAÇ - YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ
IVANA SERT - YILIN EN STİL KADINI
WİLMA ELLES - YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU
HÜSEYİN OĞUZHAN SÖYLEMEZ - AZERBAYCAN'IN EN İYİ TÜRK FİZYOTERAPİSTİ
BEGÜM SAVRAN - YILIN EN İYİ SAÇ EKİMİ UZMANI
FULDEN URAS - YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJE SANATÇISI
ELİF KAYA - YILIN EN İYİ COVER ŞARKISI/ ''BİR BİLEBİLSEN''
TUĞÇE TAYFUR - YILIN EN İYİ DÜETİ/ HUZURUM KALMADI
LARA - YILIN EN İYİ FANTEZİ POP SANATÇISI
GÜNEL ZEYNALOVA - YILIN EN İYİ AZERİ ŞARKICISI
DR. ŞEHLA TUNCER - YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK DOKTORU
DR.ŞENAY YANGEL - YILIN EN İYİ ASTROLOĞU
HATİCE – YILIN EN İYİ SINGLE ALBÜMÜ
BETÜL DEMİR - YILIN EN İYİ ALBÜMÜ/ ESAS DURUŞ
EDALET ŞÜKÜROV - AZERBAYCAN'IN EN İYİ POP SANATÇISI
SEREN SERENGİL - YILIN EN İYİ SABAH KUŞAĞI KADIN SUNUCUSU
ÖMÜR SABUNCUOĞLU - YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI/ PAZAR SÜRPRİZİ - SHOW TV
MEHMET GÜÇLÜ - YILIN EN POPÜLER DÜNYACA ÜNLÜ SAĞLIK TURİZM MERKEZİ/ AVRUPA SAÇ EKİM MERKEZİ
PELİN SU UZUN - YILIN EN İYİ PSİKOLOĞU
NEZ DEMİR - YILIN EN İYİ FENOMENİ
FUNDA KARAYEL - YILIN EN İYİ KÖŞE YAZARI/SABAH GAZETESİ
GÖKTUĞHAN ARGIN - YILIN EN İYİ HABER MUHABİRİ/ ATV HABER
MURAT ÖVÜÇ - YILIN EN İYİ SHOWMENİ/ MURAT'IN EVİ PROGRAMI
AMIRALI ASBAGHI - YILIN EN İYİ İÇ MİMARI
SALİH ŞAHAN - YILIN EN İYİ KAHVE ZİNCİRİ/ TARİHİ SÜLEYMANİYE KAHVECİSİ
BİRCAN SİVRİKAYA - YILIN EN İYİ KADIN GİYİM MARKASI/ VENTIUP
ŞİNASİ GÜNAYDIN - YILIN EN İYİ ERKEK MODACISI
HÜSEYİN TANRIVERDİ - YILIN EN İYİ DİJİTAL BASKI FİRMASI
BİR MİLLET İKİ DEVLET/ FiKA MONTINO İNŞAAT - YILIN EN İYİ AZERİ TÜRK PROJESİ
GÜNEL JALELİ - AZERBAYCAN'IN YILIN EN YETENEKLİ OYUNCUSU
KOKTEYL AYSEL İLE - AZERBAYCAN'IN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI
REŞAD İLYASOV- AZERBAYCAN'IN EN İYİ KANUN & TÜRK KLASİK MUSİKİSİNİN GÜÇLÜ SESİ
ADİL KARACA - TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I YURTDIŞINDA TEMSİL EDEN YILIN EN İYİ HALK MÜZİĞİ SANATÇISI
ARAZ MİRZAYEV - BİGMAS HOLDİNG/ YILIN EN İYİ ŞİRKETİ
ILHAM SEFERLİ - AZERBAYCAN'IN EN İYİ RESSAMI/ ATV GALERİ
SEBAHATTİN GÜREL - YILIN EN İYİ SAÇ TASARIM UZMANI
RÜSTEM ELFATOĞLU - R&R YILIN EN İYİ TRAVEL ŞİRKETİ
OPERATİV. AZ KENAN GAFAR - YILIN EN İYİ HABER SİTESİ
AYÇA KURU - YILIN EN İYİ ZARAFET UZMANI