Türkiye-Angola İş Forumu düzenlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Angola ile ticaret hacminin iki ülke devlet başkanlarıyla iş dünyası tarafından yeterli bulunmadığını belirterek, "Devlet başkanlarımızın yaptığı görüşmelerde verdikleri mesajlar ve bu hacmin ilk etapta 500 milyon dolara çıkarma hedefi,...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Angola ile ticaret hacminin iki ülke devlet başkanlarıyla iş dünyası tarafından yeterli bulunmadığını belirterek, "Devlet başkanlarımızın yaptığı görüşmelerde verdikleri mesajlar ve bu hacmin ilk etapta 500 milyon dolara çıkarma hedefi, bizi motive ediyor ve iş dünyasına önemli bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Olpak, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Angola İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Geçen yıl kasım ayında iki ülke arasında tekstil ve gıda sektörlerine yönelik çevrim içi toplantı düzenlendiğini anımsatan Olpak, benzer toplantıları gelecek dönemde yüz yüze gerçekleştirmeyi hedeflediklerinden bahsetti.

Olpak, Kovid-19 salgınının tüketici tercihlerinden üretim modellerine, tedarikten lojistiğe kadar birçok alanda yeni kavramları ortaya çıkardığına dikkati çekerek, dijitalleşme ve yapay zeka, kaynak çeşitliliği, lojistikte ulaşılabilirlik, tedarik zinciri gibi kavramların öneminin arttığını dile getirdi.

Salgına rağmen tedarik zincirini kopartmadan hayatta kalabilenlerin bundan sonraki sürecin kazananları olacağını vurgulayan Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret rakamları ne devlet başkanlarımızı ne de biz iş dünyasını tatmin ediyor. Devlet başkanlarımızın yaptığı görüşmelerde verdikleri mesajlar ve bu hacmin ilk etapta 500 milyon dolara çıkarma hedefi, bizi motive ediyor ve iş dünyasına önemli bir sorumluluk yüklüyor. Farklı alanlarda bunu gerçekleştirebileceğimize eminim."

"Çifte vergilendirmenin önlenmesini bekliyoruz"

Olpak, Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki projelerdeki başarılarına işaret ederek, Angola'da da bugüne kadar 800 milyon doların üzerinde proje gerçekleştirildiğini, daha fazla proje yapılabileceğini düşündüğünü bildirdi.

Angola ile dün imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının önemli olduğunu söyleyen Olpak, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da imzalanmasını beklediklerini kaydetti.

Olpak, Angola'da iş yapmak isteyenler için vize kolaylığının sağlanması ve salgından sonra THY'nin Angola'nın başkenti Luanda'ya direkt uçuşlarının başlamasının da önemli olduğunun altını çizdi.

Madencilik ve çelik alanında Tosyalı Holding ile başlayan iş birliğinin de artarak sürmesini dileyen Olpak, iş dünyası temsilcileri olarak iş birliklerini geliştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Yatırım fırsatları anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye-Angola Özel Sektör İş Birliği oturumuna geçildi. Oturumda, Angola Özel Yatırımlar ve İhracatı Teşvik Ajansı (AIPEX) Başkanı Antonio Henriques da Silva, Angola'daki yatırım fırsatları hakkında sunum yaptı.

DEİK Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş de iş formunu Türk iş insanları olarak önemsediklerini belirterek, gelecek dönemde de benzer ziyaretlerin gerçeklemesini ümit ettiklerini söyledi.

Eriş, iki ülke arasında ticarete konu olan ürünlere değinerek, "Angola'da gerçekleştirilen reformları ilgiyle takip ediyoruz. Özelikle ekonomiyi çeşitlendirme çalışmalarını ve özelleştirme programlarını çok kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş dünyasının birçok alanda Angola'nın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurgulayan Eriş, ülke ekonomisine katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

Daha sonra, DEİK ile AIPEX arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun