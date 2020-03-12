Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek" - Haberler
Muhittin Özdemir, Türkiye

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek" Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Amacımız Türkiye Adalet Akademisi olarak vicdanına uygun, anayasadan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanarak görev yapacak bağımsız hakim ve...

12.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:44
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir:

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek"

ANKARA - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Amacımız Türkiye Adalet Akademisi olarak vicdanına uygun, anayasadan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanarak görev yapacak bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek" dedi.

Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi işbirliğinde Ankara'daki bir otelde "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademinin 2 Mayıs 2019'da çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulduğunu ve çalışmalarına "güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla" başladıklarını söyledi. Kurumun tekrardan hızlı ve etkin çalışabilmesi için kurumsal yenileme yaptıklarını, bu kapsamda mevzuat alt yapısının tamamlandığını, yönetmeliklerin çıkarıldığını ve birimlerin oluşturduğunu belirten Özdemir, "Bunu yaparken temel amacımız var. Türkiye'de darbe girişiminden sonra hakim ve savcıların sayıları azaldı ama ondan sonraki süreçte bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde şu an 22 bin hakim ve savcı fiilen görev yapmakta. Şu an Adalet Akademisinde eğitim alan ve başlayacak hakim adaylarını da kattığımızda yaklaşık 26 bin sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Yani Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere. Nitelik bunun peşinden gelecek bir şey. Sayı olarak iyi bir şekilde ulaştığımız rakamlara inşallah Adalet Akademisi olarak etkin bir eğitim sistemi kurgulayarak katkı vermek istiyoruz" diye konuştu.

"Eğitimi yedi alt başlığa böldük"

Bu amaçla yeni dönemde mevcut meslek öncesi eğitimlerin analizine yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Özdemir, çalışmayı 10 farklı profesör ve değişik üniversitelerden gelen akademisyenlerle yürüttüklerini aktardı. Özdemir, 3 binin üzerinde anket çalışması ve devamında yüz yüze görüşmelerle yapılan çalışmalar neticesinde "Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi" isimli bir rapor hazırladıklarını kaydetti. Bu raporun ikinci aşaması olarak modüler bir sistem kurguladıklarını ifade eden Özdemir, "Bu rapor içinde eğitimi yedi alt başlığa böldük. Birinci alanımız ceza hukuku uygulamaları, ikinci alanımız özel hukuk uygulamaları, üçüncü alanımız idari yargı uygulamaları, dördüncü alanımız kişisel gelişim uygulamaları, beşinci alanımız insan hakları uygulamaları, altıncı alanımız adalet yönetimine ilişkin uygulamalar ve bu kapsamda yaptığımız alt dersleri ve içeriklerinin belirlenmesiyle ikinci aşamayı tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek"

Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisinin kıymetli öğretim üyeleri ve hakimlerinin katkılarıyla dört konuda taslak modül çalışmamızı gerçekleştirdik. Bunun birincisi şu an bu çalıştaya konu olan savcılık uygulamaları konulu modül. Bu modüldeki temel hedefimiz, bir cumhuriyet savcısı adayı görevine başladığında lazım olacak her türlü bilgiyi, pratiğini bu modülün içerisinde görüntülü, sesli uygulamalarıyla birlikte adaylara aktarmaktır. Bu modülün çalışmaları tamamlanmak üzere. Ülkemiz Avrupa Konseyi üyesi ve AİHM nezdinde çok sayıda ihlalle karşı karşıya kaldığı için biz insan hakları perspektifiyle de yaptığımız bu çalışmanın yeniden ele alınması konusunda görüşmeler yaptık ve bu çalıştayı düzenleme kararı aldık. Biz ceza hukuku uygulamaları başlığının dört ya da beş konusunu daha bu proje kapsamında ele alacağız. Amacımız Türkiye Adalet Akademisi olarak vicdanına uygun, anayasadan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanarak görev yapacak bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek. Savcılık, hakimlik mesleğinin tüm gereklerini kıymetli adaylarımıza öğretmek amacıyla bu modüler çalışmayı yürütüyoruz."

Eğitimi fotokopilerden dijital ortamda yürütülebilir bir hale getirmek amacıyla da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özdemir, "Biz, eğitim sürecini meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu konularda hızlı bir şekilde cevap vermek amacıyla interaktif bir eğitim modeli de bahsettiğim platform üzerinde kurduk. Şu an onun da son aşamasındayız. Adalet Akademisi bünyesinde eğitim amacıyla video içeriği üretebilmek için bir stüdyo hazırlığının son aşamasına gelindi. 15 gün içerisinde faaliyete geçmiş olacak" dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: 'Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Beştepe'deki koronavirüs toplantısında dikkat çeken 'Kart' detayı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısında dikkat çeken "Kart" detayı
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ünal Karaman Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:38:20. #1.15#